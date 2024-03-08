針對中國留學生扔煙頭罰款...小紅書網友不滿英國執法人員 網友反讚盡責

亂拋煙頭當然要罰！但小紅書有網友發文，不滿英國伯明翰2名執法人員只針對抽煙的中國留學生，只要一見到他們吸煙，就會「躲在1個地方，只要你吐痰扔煙頭，馬上出來給你開罰單」，表示不想看到中國人被針對，更以「DOG」侮辱執法人員。

貼文疑似事後被刪除，但被其他人截圖上載至facebook，紛紛留言「他們負責任地在執行職務，為什麼要攻擊？」、「他們的思想真的令人難以理解」。

原PO在小紅書上載該2名執法人員的照片，並表示他們在英國伯明翰「專門盯抽着煙的中國留學生，開罰單」，當時他在一店舖外等人，只是15分鐘，就見到他們向4名中國留學生開出罰款通知。原PO指出，相關執法人員在大街上巡邏，見到有人抽煙後，就會躲在1個地方，只要見到對方吐痰和扔煙頭，「馬上出來給你開罰單」，原PO更提醒「大家以後可以編1套自己姓名，裝着不會說英文，報錯自己名字就可以」。

原PO以「DOG」侮辱圖中執法人員，但承認「扔煙頭吐痰的行為的確不是很好」，但「不想看到中國人被針對」，同時強調身為有5,000年華夏文明歷史的炎黃子孫，「應該爭先恐後的去當活雷鋒」，意即模仿雷鋒同志樂於助人，保持正直善良。

懷疑貼文事後鬧大，掀起大批網友討論，所以原PO刪文，但被其他人截圖上載至facebook群組「英國香港人生活交流區」，紛紛留言「華夏5,000年文明同扔煙頭有無關係？」、「5,000年文明教出隨地吐痰丟煙頭的人」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》