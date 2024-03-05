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原地女團出道？3名正妹空姐機場熱舞影片瘋傳 背景遭網搜出

香港01／ 撰文：喬納森
有網友在社交平台群組發布影片，可見3名穿著韓亞航空制服的空姐，在香港國際機場離境大堂的櫃台前熱舞。圖／取自臉書「空姐 Secrets」
有網友在社交平台群組發布影片，可見3名穿著韓亞航空制服的空姐，在香港國際機場離境大堂的櫃台前熱舞。圖／取自臉書「空姐 Secrets」

韓國K-pop風潮席捲全球，女團勁歌熱舞受到粉絲追捧，而近日網上亦瘋傳1段韓亞航空空姐在香港國際機場熱舞影片。從影片可見3名穿著制服的空姐，在機場的離境大堂櫃位前熱舞，伴隨節拍強勁的歌曲，有網友認出那是韓亞航空的制服。該段30秒的影片引來不少網友議論，有人大讚，「跳得不錯，齊拍，有力」、「被空姐耽誤的dancer」、「直接組韓國女團出道」，甚至亦有網友認為她們跳得如此專業，笑言「跳得這麼好，是不是dancer裝空姐跳而已」。

有網友早前在Facebook群組「空姐Secrets」內發布長約30秒的影片，題為「如果阿頭（老闆）叫你跳，你會點？」。從影片可見，3位身穿韓亞航空制服的女子，在香港機場的離境大堂的航空公司櫃台前，伴隨強勁的歌曲節拍熱舞，3人的舞步非常合拍整齊，相信早有充足練習，就如登台表演般熟練。

影片短短數小時已獲近2萬點擊率，引來網友議論，不少人大讚跳得好，「被空姐耽誤的dancer」、「直接組韓國女團出道」、「可以跳進紅館」、「跳得不錯，齊拍、有力、輕柔，如果真的是空姐真要比個like，比現在很多跳唱還要好」。

有網友則疑惑「入職是不是要寫清楚包括跳舞呢？」，亦有人認為就算是應公司要求而跳舞也不是問題，「想發工資~別做了！沒什麼大不了，又不是叫你脫衣」、「跳得好又美女才找她跳而已，讓我當然跳了」、「這幾個很明顯就跳得好enjoy」、「很多有藝能的員工就是等這個機會」。

不過，亦有網友認為3位空姐跳得好專業，認為可能根本是舞蹈員而非真正空姐，並笑言「跳得這麼好，是不是dancer裝空姐跳而已」、「應該是請人返來跳的吧，真心，如果他們是空姐，那他們真的很厲害，跳得非常好」。

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文章授權轉載自《香港01》

制服 機場 空姐

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