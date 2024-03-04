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女嬰手指慘遭寵物兔咬斷 家長1疏忽釀「斷指遺失」無法接回

香港01／ 孫聖然
大陸一名11個月大的女嬰，手指慘遭兔子咬斷，儘管即時送醫仍未能接回手指。示意圖／ingimage
大陸一名11個月大的女嬰，手指慘遭兔子咬斷，儘管即時送醫仍未能接回手指。示意圖／ingimage

看起來溫順可愛的兔子卻也存在危險，近日，中國大陸安徽省一名11個月大的女嬰，手指就慘遭兔子咬斷，儘管即時送醫仍未能接回手指。

綜合陸媒報導，周二（2月27日），大陸安徽省阜陽市一名11個月大的女嬰妮妮（化名），右手手指慘遭家中養的兔子咬破，家人仔細檢查後發現其血流不止，且手指末端關節被兔子咬掉一部分。

家人見狀即時報警並呼叫救護車，在警車的協助下，原本需要40分鐘的車程，最後只用了18分鐘，就將妮妮送抵醫院。到達醫院後，妮妮立即接受了狂犬和破傷風疫苗接種，並被緊急安排住院治療。但遺憾的是，由於家人太過慌亂，未能及時找回被兔子咬下的斷指，因此無法進行手指再植手術

醫生提醒，在遇到類似突發情況時，家長應首先保護好斷指，並盡快將孩子送往醫院。在途中，可用醫用紗布包裹斷指，並確保孩子及時接種狂犬和破傷風疫苗。

據了解，兔子的牙齒很鋒利，早期被歸屬到齧齒目下，兔子門牙的上下兩排牙齒排列很緊密，幾乎是在一個平面，而且牙尖鋒利。吃草的時候，上下兩排牙齒切割摩擦，猶如兩把鋒利的菜刀在切草，這種牙齒結構使得兔子能夠輕松咬斷細小的物體，如孩子的手指。

除了兔子，還有許多寵物與兔子相似的牙齒結構，如絨鼠、倉鼠、小袋鼠和豚鼠（又稱荷蘭豬）等。

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文章授權轉載自《香港01》

兔兔 寵物 手術 牙齒

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