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赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

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赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

聯合新聞網／ 綜合報導
悠遊卡是台灣人常用的交通卡之一。示意圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡是台灣人常用的交通卡之一。示意圖／悠遊卡公司提供

日本是台灣人最愛的旅遊目的地之一，其中沖繩由於價格實惠，更是大受台灣人歡迎。有大陸網友發現，沖繩的商場可以使用悠遊卡支付，讓他相當震驚。

一名大陸網友小紅書上發文表示，他近日到日本沖繩旅遊，至Outlet逛街時，意外發現櫃檯有個「歡迎使用悠遊卡」的牌子，仔細一看，原來是可以使用台灣的悠遊卡支付，不過限「記名卡」才可使用。

該網友表示，他以為悠遊卡是台灣的交通卡，只是可以在台灣買東西，想不到還支持境外支付及外幣結算，「我整個就是一個大震驚」，他也說，希望大陸的交通聯合卡也能進入日本市場，即使不能購物，在日本刷上海交通卡也會方便很多。

大陸網友發現沖繩可以使用悠遊卡支付。圖擷自小紅書作者：Anthonythenosepicker
大陸網友發現沖繩可以使用悠遊卡支付。圖擷自小紅書作者：Anthonythenosepicker

事實上，日本琉球銀行在2020年2月17日宣布與台灣遊遊卡公司合作，旅客可至沖繩使用悠遊卡，省下換匯手續，為悠遊卡首次在國外開放使用。

其他網友紛紛留言，「這是沖繩吧！只有沖繩才有這個。其他地方還是乖乖用信用卡吧」、「因為大哥哥一家親」、「台日真的一家親」、「只有沖繩可以用」、「柯P談的」、「曾經還有台北上海交通卡互通項目，然後擱淺了」、「這好幾年囉，是說悠遊卡只能塞一萬，我也不知道能幹嘛」、「悠遊卡不只是交通卡，現在已經是電子票證，可以支付」。

不少網友敲碗日本西瓜卡也開放在台使用，紛紛留言「那可以開放西瓜卡在台灣用嗎？」、「那去台灣是不是可以用西瓜卡」、「希望西瓜卡也進駐台灣」。

小紅書 悠遊卡 日本 沖繩

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