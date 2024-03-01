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七旬阿伯將132萬存銀行忘掉20年！利息多到嚇呆網友 最後決定這樣做

香港01／ 撰文：謝茜嘉
雷伯伯最終決定把錢連本帶利繼續存在同一銀行。示意圖。（資料圖片）
雷伯伯最終決定把錢連本帶利繼續存在同一銀行。示意圖。（資料圖片）

「什麼，我有7筆2003年的定期存款？」他一定是很富有，才會忘掉總金額達30萬人民幣（約132萬台幣）的存款！四川1名七旬伯伯早前到銀行時，獲經理告知他在該行存了7筆定期達20年，當時他竟然毫無印象，經查證後確定的確是他年輕時期存入，單是利息滾存總數已達28.5萬元人民幣（約125.4萬台幣），而他最後決定求連本帶利把錢繼續存在同一銀行，變相老來仍有錢賺。不少網友大表羨慕，又笑稱希望做伯伯的孫子孫女。

年逾七旬的雷姓伯伯住在四川達州市通川區荷葉街，早前獲當地農業銀行一經理告知，他在該行有7筆合計金額30萬人民幣（約132萬台幣）的定期存款，是銀行職員在處理銀行資訊時發現，至今已20年沒動過。雷伯伯當時大感震驚，更好心地提醒職員，「好好查查，你別搞錯了。我不可能有那多錢存在銀行裡20年，興許是和我同名同姓的人」。

經查證後，銀行確信該筆款項是雷伯伯所有，原來他年輕時做生意賺了不少錢，又在當地多家銀行存款，但近20年來多次搬屋，導致有些物品在搬屋過程中不慎遺失，包括定期存款單。雖然雷伯伯現時年事已高，沒有再做生意，但早已有豐厚積蓄，加上已習慣使用電子支付，便極少去銀行辦理業務，自己也慢慢忘記了在銀行中的存款。

事後職員詢問雷伯伯如何處理存款，他最終決定連本帶利繼續存在同一銀行。結果按照存款利息政策計算，7筆定期存款又「錢滾錢」賺了利息，總共達28.5萬元人民幣（約125.4萬台幣）。

不少網友紛紛大讚雷伯伯的老人智慧，「這樣也是賺退休金的方法」、「伯伯之後會不會又忘記了」、「做生意的人果然是不同」、「我也想有30萬存款」。亦有網友笑稱想做伯伯的孫子，「爺爺有我在，你就不會忘記自已的存款了」、「阿公還要兒子嗎，我可以」。

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文章授權轉載自《香港01》

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