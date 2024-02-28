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推廣旅遊！香港維多利亞港每月擬辦1活動 遭陸網酸奇葩：港府沒見過世面

香港01／ 撰文：李納德
有大陸網友看維多利亞港每月都要辦煙火表演，痛批這活動沒吸引力。圖／路透社資料照
有大陸網友看維多利亞港每月都要辦煙火表演，痛批這活動沒吸引力。圖／路透社資料照

香港財政司司長陳茂波2月28日公布新一份財政預算案，宣布將向旅發局撥款10.9億，每月在知名景點維多利亞港舉行煙火和無人機表演，及重塑幻彩詠香江。措施旨在吸引旅客來港，惟消息一出即在微博及小紅書等平台瘋傳，雖有大陸網友認為煙花配合香港夜景值得期待，但絕大部份留言都在狂踩，其至嘲諷「我們大陸人是沒看過煙花嗎」、「港府跟沒見過世面一樣」，而且每個月都放煙火，其實會讓人審美疲勞，沒人為此專程來港。

有大陸網友提到，只有對旅客熱情友善的環境，及提供更多優惠，香港才會有回頭客，例如推出旅客專用的消費券及交通費減免，問道：「把煙花費用折成消費券給旅客領取消費不好嗎？」

港府計劃每月在維港舉煙火表演的消息傳出後，早前已引起香港網友討論，今日正式宣布後亦引起大陸網友關注，微博及小紅書上的網友紛紛留言，部份人看法正面，認為煙火及無人機配合香港的夜景值得期待，「香港的夜景真的很好看的」、「期待每個月都看到」。

香港政府計劃每月在維港舉煙火表演的消息傳出後，早前已引起香港網友討論，今日正式宣布後也引起大陸網友關注。圖／新華社
香港政府計劃每月在維港舉煙火表演的消息傳出後，早前已引起香港網友討論，今日正式宣布後也引起大陸網友關注。圖／新華社

可惜大多數大陸網友都質疑成效，「不會有人專門去香港看煙花」、「煙花跟節日氣氛相輔相成，平常日子誰會想來維港看煙花嗎」、「確定不會審美疲勞嘛...搞點務實的呀香港政府」、「煙花經濟真奇葩」、「多少人會因為煙花去香港？很有限吧。去了也可以當頭離崗，酒店錢都賺不到」。

部份大陸網友更是「狂踩」，直斥每月放煙火毫無吸引力，「浪費錢，煙花看多了也覺得無趣」、「真是黔驢技窮」、「煙花就是曇花一現，何來可持續發展」、「每個月看1次會看膩的。本來只有重大節日放，1月1放會讓煙花表演失去新鮮感，而且會污染環境吧」、「完全無創新」。有人提議不如重點發展無人機表演，例如不同季節有不同花樣，但又有留言認為大陸的無人機表演已很發達，「無人機早已經看到膩啦」。

有大陸網友認為，大家期望見到對旅客熱情友善的環境，包括服務質素和服務態度等，「靠噱頭只能掙點看新鮮的快錢，攬不到回頭客」、「本地人都北上消費，難道不反思一下嗎？」。不少報導都顯示酒店費用太貴是大陸客不再來港的重要原因，減價比放煙火更有用，另外亦可向旅客提供更多優惠，如推出旅客專用的消費券及減交通費，「給遊客發消費券更實在」、「把煙花費用折成消費券給旅客領取消費不好嗎」、「還不如針對大陸人搞交通費半價」。

延伸閱讀：

預算案01問卷│逾6千回應65%評1分　不滿每月放煙火加煙稅反應兩極

財政預算案2024│煙草稅每支加$0.8　每包料約$100　網民嫌加得少

文章授權轉載自《香港01》

小紅書 消費券 陸客 香港

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