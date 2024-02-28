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陸網驚見Apple地圖「台灣」變「台灣省」嗨翻 一票人戳破真相：別自欺欺人

香港01／ 撰文：許祺安
有大陸網友指Apple地圖把台灣標成台灣省。圖／擷自微博
有大陸網友指Apple地圖把台灣標成台灣省。圖／擷自微博

近日蘋果Apple）把地圖中的台灣改名為「台灣省」，話題瞬間登上微博熱搜榜第一名。有大陸網友實測後發現，如果用手機單純打開地圖APP，只會看到「台北」，但只要搜尋「台灣省」，或是搜尋台灣各縣市，例如台北，都會出現「台灣省」3個字。

據了解，蘋果地圖在大陸是由高德地圖提供服務。此外，蘋果（Apple）的海外版本仍舊是「台灣」，並未改成台灣省。

對此，大陸網友反應兩極。有網友留言稱，「本來就該如此！」、「宇宙版都該寫台灣省」、「什麼時候可以去台灣考公務員？」、「台灣是我國領土不可分割的一部分！」、「什麼時候Google地圖也改了，並且把南海九段線畫好了，就真的把西方打服了」。

但亦有網友批評，「只是針對中國版本、有些人又開始自欺欺人的自嗨了」、「有什麼用，人家還是覺得自己是中華民國」、「只是因為Apple用了高德的地圖，服務商不同而已」。

大陸網友這樣說：

台灣問題本就是中國內政。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。

只有騙騙國內使用者是這種，外網蘋果地圖寫的還是台灣。

台灣自古以來就是中國不可分割的領土。

什麼時候Google地圖也改了，並且把南海九段線畫好了，就真的把西方打服了。

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文章授權轉載自《香港01》

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