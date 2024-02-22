陸女1年內確診4次！真兇竟是「百萬分之一罕病」 醫曝常見症狀

中國大陸廣西有女子在一年內染疫4次，經就醫檢查後確認為「Good's症候群」（免疫缺乏合併胸腺瘤），而該疾病的發病率只有百萬分之1.5，更是女子反覆確診的原因。

據陸媒《頭條新聞》報導，來自大陸廣西柳州的劉女士已54歲，在去年（2023）已染疫3次，然而在2024年的第一天竟又再次確診，讓她瞬間崩潰。從去年1月起，劉女士就出現咳嗽、咳痰等症狀，曾5度在當地醫院住院治療，每次間隔1至2個月，其中3次被診斷為新型冠狀病毒，多次肺部感染。

雖然每次經過治療後，都會從陽轉陰，但出院後不久便又會開始咳嗽、咳痰，使劉女士決定找出病因。報導稱，醫生仔細了解病徵後，推測「陽性只是表象，反覆感染的背後另有真兇」。

入院檢查發現，劉女士的免疫力水平非常低，透過詳細詢問病史，才得知患者在2年前接受到胸腺瘤手術，半年來還曾患扁平苔蘚、鼻竇炎，經常腹瀉，且體重日漸下降。對此，醫師認為以上症狀與「Good's症候群」十分符合。

報導說明，Good's症候群是一種罕見的自身免疫缺陷疾病，主要特徵是胸腺瘤和低丙種球蛋白血症，發病率僅1.5/100萬。由於該疾病的罕見性與隱匿性，往往易發生誤診、漏診，使患者最終因嚴重感染而亡。

報導指出，經過嚴謹的討論後，劉女士最後確診Good's症候群，截至2024年2月18日，為大陸首例反覆感染新冠病毒的Good's症候群患者。目前醫護團隊針對劉女士制定治療方案，等康復後即可出院，不過患者仍需長期在每月注射丙種球蛋白以增強免疫力。

醫師解是，Good's症候群的大多數患者在40至70歲發病，與性別無關，儘管該病在1954年就被首次發現，但其發病機制仍不清楚。