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「台灣小姐姐」海外助人！她發照片求尋 網一看全喊：不用找啦

聯合新聞網／ 綜合報導
黑沙海灘是澳門著名八景之一，也是最佳戲水去處。圖／聯合報系資料照
黑沙海灘是澳門著名八景之一，也是最佳戲水去處。圖／聯合報系資料照

台灣人對外國旅客熱情，連到海外也熱心助人！大陸一名河南女子8個月前赴澳門景點，幸運遇到一位台灣女遊客，兩人素不相識情況下，卻知道對方可能需要雨衣和藥膏，讓她感動不已，如今亮出「台灣小姐姐」背影照片希望可以協尋，不過台灣網友一看，紛紛異口同聲地說「不用找了啦」。

該河南女生「貓」於小紅書發文表示，想尋找去年6月在澳門幫助過她的「台灣小姐姐」，在黑沙海灘借她黃色雨衣、蚊蟲叮咬藥還幫忙拍照，「當時還坐一輛公車返回，那個姐姐她是照片裡黑衣服的女生」，圖中可見一位黑衣女子的背部，未拍到臉部特徵，但頭髮及肩、背了後背包。

不過，台灣網友們陸續留言「不用找了啦」、「這是台灣人每天都在做的事」、「助人不求回報，只希望以後妳把愛和關懷散播出去就夠了」。其他大陸網友也說、「這在台灣太常見了」、「台灣人的個性就是這樣，他們會覺得只是順手的事」。

河南女生看到回應忍不住追問「為什麼台灣人這麼好？」，大家直言「真的就是日常」、「因為幫助妳，她自己都可以開心幾天」。

台灣網友紛紛分享經歷寫道，「我在合歡山撿了幾個垃圾下山，整天都很高興」、「在路上看到外國人找路，我都會問要去哪，說不定我知道」。甚至有亞裔荷蘭女生在台南意外眼睛受傷，一對姊弟路人馬上化身救護車載去急診陪伴就醫、買護理工具，再幫忙開車送回旅館，「我們都蠻開心能幫上忙」。

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