揉眼險失明！女大生睫毛藏「百隻蟎蟲」 醫曝2類人易感染

中國大陸武漢市一名20歲女大學生早前在眼科醫院接受檢查，驚揭雙眼睫毛都是蟎蟲，醫生隨機檢查8根睫毛上發現有20隻蟎蟲，推斷一隻眼睛大概有數百隻蟎蟲。醫生指，該女大學生患有「雙眼圓錐角膜，雙眼蠕型螨瞼緣炎」，隨即為該女大學生進行右眼角膜移植等手術，並配合用藥治療眼疾。

據陸媒《極目新聞》早前報導，女大學生小余在去年12月底準備做近視矯正手術，在醫院接受檢查後卻被告知患上了圓錐角膜（導致角膜變薄的一種致盲性眼病）。 小余其後到大陸武漢愛爾眼科漢口醫院就診，院長、角膜及眼表科主任曾慶延教授問診後得知，小余近年來時常會覺得眼睛不舒服，忍不住用手揉。

曾慶延說明，患者右眼僅有指數視力、近乎失明，左眼視力0.3。小余的雙眼睫毛根部發現有大量分泌物，瞼板腺的開口也是多數堵塞，「隨機檢查8根睫毛上發現有20隻蟎蟲」。醫師推斷，一隻眼睛大概有數百隻蟎蟲。右眼尤為嚴重，最薄處角膜只有正常角膜1/5厚度。

曾慶延認為，眼睛嚴重蟎蟲感染是導致小余眼睛不舒服、頻繁揉眼的主要誘因，「蠕形蟎瞼緣炎」和揉眼又會加重眼表炎症損傷，導致角膜變薄。

小余被診斷為「雙眼圓錐角膜，雙眼蠕型螨瞼緣炎」。曾慶延先為小余的右眼實施了深板層角膜移植手術，手術後再用藥治療雙眼蠕型螨瞼緣炎。左眼圓錐角膜由於處於早中期，可以接受角膜膠原交聯手術，通過加固變薄角膜來達到阻止病變發展的目的。

經治療後，小余視力也有所提升，在該院繼續接受相關治療。醫生解釋，圓錐角膜是一種慢性的角膜疾病，兒童、青少年發病率高且易被忽視，進而延誤治療等特點。如果任其發展，病情加重後則會導致角膜出現變薄、穿孔等情況，甚至導致失明。醫師提醒，當眼瞼、睫毛等有類似乾、癢、紅、痛等異樣感時，應及時去眼科醫院進行檢查，以免造成嚴重後果。

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文章授權轉載自《香港01》