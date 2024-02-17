快訊

前陸軍六軍團軍官涉貪！詐百萬元潛逃菲律賓被逮 調查局近期押返台

陸4千噸級研究船「大洋號」現蹤東北海域 海巡桃園艦監控對峙

陸迎頭趕上？美晶圓廠建設速度幾乎全球最慢 台灣輸給這兩國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴士司機叫上層乘客不准站立 全車1反應感心寒：司機有陰陽眼？

香港01／ 撰文：喬納森
雙層巴士新聞示意圖。聯合報資料照片
雙層巴士新聞示意圖。聯合報資料照片

新年外出拜年是傳統習俗，有女生早前在社交平台發文，分享坐巴士外出拜年時遇到「靈異事件」。她指自己當時坐在74X的巴士上層，聽到司機2次開麥克風叫上層穿黑衣的乘客不要站着，她立即四處張望，卻不見有人站着，車內的乘客也你眼望我眼，心中大驚唯有安慰自己「司機太忙看錯了」。貼文一出，引來不少網友熱議，有網民指當時同車，「聽到頭皮發麻」、「司機有陰陽眼？」，有人認為不要自己嚇自己，可能是該乘客「長得太高了吧，坐着也似站着」，有坐在下層的乘客指，其實司機後來有補充「如果我看錯就不好意思」。

在Facebook群組「大埔人大埔谷」發文，分享早前坐巴士外出拜年時所遇到的「靈異事件」，她坐在來往大埔中心及觀塘碼頭的74X巴士的上層，聽到司機2次開麥克風，「叫樓上那位穿著黑色衫的乘客唔好企喺度」。立即四處張望，但不見上層有乘客站着。

當時心中不禁升起一股寒氣，發現車上其他乘客也與她眼望望，樓主感到更加怪異，唯有安慰自己「司機應該是太攰睇錯啫，冇嘢嘅，嚇我唔到嘅！」。

帖文一出隨即在網上被瘋傳，不少街坊紛紛留言，有人指自己也在車上，同樣感到恐怖，「同車，聽到毛管都豎起」、「新年都咁猛，好驚下喎！」、「司機有陰陽眼？」，樓主回應「我都唔知，但佢開第二次mic就覺得佢真係睇到啲嘢」、「細思極恐呀…嗰吓我忍唔住答司機，冇呀司機，心諗，你唔好再理上層，專心啲開車，不要嚇到自己，見佢chok咗兩吓應該都驚驚哋」。

有同車坐在下層的街坊指，司機後來有補充指「如果我看錯就唔好意思」，她坐在樓下真的以為有乘客在上層站立。不過也有留言開玩笑指，「唔出奇，我哋有我哋出街拜年，佢哋有佢哋出街拜年！」，又覺得可能「有人長得太高了吧，坐着也似站着」。

延伸閱讀：

人妻撐環保重用利市封...奶奶嘲為賺錢好肉酸 網民1句突破盲點

西環現派揮春黨？大陸女街市派揮春索$XX利市 遇兇狠檔主也敗走

文章授權轉載自《香港01》

X 大埔 巴士 拜年

相關新聞

春節不休息！火鍋店160萬盈餘全給員工 老闆霸氣：帶大家富起來

農曆春節進入尾聲，多數行業都已開工，服務業連過年期間也無法休息，中國大陸四川省遂寧市的七里川火鍋店春節不打烊，為體恤員工辛勞，公司決定將除夕、初一的所有盈餘，約36萬5992人民幣（約新台幣160萬元），全數發放給200多名員工，等於每人可以額外得到約8000元的獎金。

旺角揹名牌女圍罵清潔工片瘋傳！喝斥「做清潔工啦」結局糗大了

職業無分貴賤！香港網絡近日瘋傳1段「女子圍罵清潔工」影片，指旺角有2名揹名牌袋鄉音女子，因不滿清潔工換垃圾桶時碰到她們，於是當街責罵清潔工，斥責「1句拜託也無」、「快做清潔工吧！」等。附近男途人不齒2女所為，一同責罵2女，「你看不起人家啊？」、「做清潔工能不 X 嗎？」。最終2女在途人圍攻下掉頭離開，但仍不時回頭離遠「開火」。

巴士司機叫上層乘客不准站立 全車1反應感心寒：司機有陰陽眼？

新年外出拜年是傳統習俗，有女生早前在社交平台發文，分享坐巴士外出拜年時遇到「靈異事件」。她指自己當時坐在74X的巴士上層，聽到司機2次開麥克風叫上層穿黑衣的乘客不要站着，她立即四處張望，卻不見有人站着，車內的乘客也你眼望我眼，心中大驚唯有安慰自己「司機太忙看錯了」。貼文一出，引來不少網友熱議，有網民指當時同車，「聽到頭皮發麻」、「司機有陰陽眼？」，有人認為不要自己嚇自己，可能是該乘客「長得太高了吧，坐着也似站着」，有坐在下層的乘客指，其實司機後來有補充「如果我看錯就不好意思」。

海南出島難 遊客「堵氣」人走車留 有人港口抗議被抓

春節假期今（17日）結束，許多到海南自駕遊的車主仍因買不到渡輪船票繼續上演「人在囧途」。許多車主因沒假可請必須返崗被迫「...

歲月是把殺豬刀！爸爸29年前激似「林志穎」女兒曝對比照：變化太大

時間流逝，世界變化很快，除了心態外，外表也是會隨著年紀留下痕跡。最近大陸有一名女網友曬出一組爸爸29年前的對比照，感概說「歲月真的是把殺豬刀」，網友看完也直呼「頭髮很重要」。

AI沒搶工作先搶老婆 陸瘋虛擬男友 愈「調教」陷愈深

過去幾年每逢春節返鄉，為了應付父母和親友的催婚、逼婚壓力，大陸一些女性會「租個男友」回家過年。然而今年春節，網上關於「租男友」的討論變少了，倒是「AI男友」的討論爆表。不少女性認為，現實生活中和男生約會、談戀愛實在太麻煩了，AI男友更貼心、更懂自己，和AI男友互動也更開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。