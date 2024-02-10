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男子搭高鐵走遍車廂向全車拜年 提1要求稱非詐騙下秒見警察即

香港01／ 撰文：李納德
男子轉身見到乘務警，被內媒形容是「轉身看見乘警秒慫」。（微博影片截圖）
男子轉身見到乘務警，被內媒形容是「轉身看見乘警秒慫」。（微博影片截圖）

突然提早拜年必然有詐？網上日前流傳影片，西安有男子坐高鐵時突然起身「演講」，稱要向全車乘客提早拜年，後來透露自己是想乘客幫手在淘寶「拆紅包」，強調自己不是詐騙，但當他回頭看到乘務警時「秒慫」（即示弱，認低威），臉色大變令網民笑翻。涉事男子的女友向內媒透露，男友個性較外向，因為在親友群組要求幫手拆紅包時無人理，他竟馬上起身，走了5節車廂找來50、60個人幫忙。雖有網民認為事件歡樂，但不少人批評男子的行為打擾眾乘客。

大陸媒體報導，西安1名男子日前坐高鐵回鄉時突然起身，大叫「全體目光向我看齊」，宣布提前祝大家新年快樂，「兜裏緊張的沒錢的，明年必發大財，身體有點難受的明年必痊癒」，希望大明年比今年過得好，頻頻就祝福說話。

車上乘客聽到後鼓掌，隨後他提到淘寶上有個二維碼可以掃，「我想試一下到底能薅（粵音「蒿」，拔的意思）多少在這節車箱，絕對不是詐騙啥的」。不過下秒他一回頭，見到有乘務警行近，他即時收起笑臉狀甚緊張，被內媒形容是「轉身看見乘警秒慫」（即時示弱）。

男子的女友劉女士回應內媒指，當時她正和男友回老家過年，男友想要拆淘寶的紅包，發給好友後可以一起領，但發到家族群組沒什麼人理會，沒想到男友突然起身，說要找其他乘客幫忙，「我當時人都沒反應過來，人（男友）就已經跑到前面演講了」。

劉女指男友性格外向，和自己完全相反，最後男友2小時內跑了4、5個車廂，成功找到50、60名乘客幫他拆紅包，最後進帳188元人民幣。

網民看完影片後形容該男子是「社牛」（社交牛逼症，內地用語，意即社交方面百怕陌生及不怕別人目光），「這個男子的自信讓人很羡慕」、「這個男子的舉動證明了他對自己有無限的信心」。其行為也引起不少批評，認為會麻煩到其他乘客，「你社牛不要緊，請不要干擾他人的寧靜」、「在車上很討人厭」、「有點像傳銷組織」、「重點是居然會有掌聲，真的是離譜啊」。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

影片 淘寶 男友 紅包 車廂

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