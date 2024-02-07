超崩潰！陸男過年親戚頻催婚 睡醒4家人圍床邊拖他去相親

過年是家人團聚的時刻，但許多人都會對親戚的「連番拷問」感到困擾，這些問題大多為工作、薪水、感情等問題。大陸日前一名才23歲男子因過年返鄉，沒想到在房內睡覺時，家人們突然衝入房門，催促他起床換衣，要準備出門「去相親」，令他傻眼不已。

根據《瀟湘晨報》報導，大陸湖南一名23陳姓男子於3日返鄉過年，不料，某天在房間睡覺時，他的奶奶、父親、母親及另一名親戚直接把房門打開，4人圍在床邊讓他嚇壞了。原來家人直接進房門，是要介紹對象給他相親，讓他很無奈，「那種一股窒息的感覺，我以為我做錯了什麼事情」。

陳男的親人不斷催促他，奶奶告訴他：「如果女孩要不得，奶奶也不會介紹給你」，母親在旁要他趕緊換衣服去相親，父親則對他直言都已經23歲了，陳男嘆：「有次一個女孩都已經到樓下了，我怎樣都不想下去」，他表示相親通常都是男生要主動，也承認自己在網路上臉皮較厚，但自己在現實生活中見到女孩，都不敢說話，容易感到不好意思，他目前對戀愛的看法便是隨緣，希望能在今年帶女朋友回家「見父母」。

大陸俗稱00後（2000年－2009年出生族群）、才23歲的陳男無奈表示，今年已是第三年家人催促他相親、結婚，因自己的兩個姊姊皆已結婚生子，導致家人們都一直不斷催促。