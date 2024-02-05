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好毛…新娘凌晨2點出嫁「眾人冒雨扛轎」 網嚇傻：像鬼片場景

香港01／ 許祺安
新娘凌晨2點出嫁，全網一看嚇壞「根本鬼片場景」。圖／擷自《香港01》
新娘凌晨2點出嫁，全網一看嚇壞「根本鬼片場景」。圖／擷自《香港01》

結婚大喜之日通常是早上迎娶，中午或是晚上宴客，不過中國大陸福建一位新娘卻罕見在凌晨2點出嫁，加上當時轎夫們冒雨扛轎，影片曝光讓網友們看了寒毛直豎，直呼就像是鬼片場景。

綜合陸媒報導，大陸福建省三明市一位新娘在凌晨2點出嫁，男方家人齊聚在新娘家中迎親，事後新娘被新郎抱上花轎，迎親隊伍也緊緊跟隨。不過因為路不平，加上沒什麼路燈，眾人只能一路打著燈光護送。

只可惜當時天公不做美，現場下起細雨，迎親隊伍只好穿著雨衣，但是在鏡頭下，花轎環繞在迷霧中，再搭配昏暗的燈光，畫面顯得十分詭譎，像極了鬼片中的鬼新娘。

邱姓攝影師解釋，新人是客家人，當地習俗是半夜出嫁，可以為新娘帶來好運，並確保新婚夫婦的婚姻生活順利。不過畫面曝光後仍讓網友們嚇傻，「這麼喜慶的事情，怎麼拍得這麼恐怖」、「對不起，原諒我鬼片看太多」。

但也有人表示尊重，「這種獨特的風俗還是挺不錯的，我覺得儀式感滿滿」、「真的很讓人感動啊，我覺得白天中午辦的還是很多的」、「尊重當地風俗！新婚快樂」。

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文章授權轉載自《香港01》

福建 結婚

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