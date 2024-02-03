小紅書瘋傳港餐廳告示「非顧客借廁所收80」 網批欠人情味

相信不少人都有急需去廁所時找不到洗手間的慘痛經歷。最近有網友在小紅書發文，指發現香港一餐館在門口位置，直接貼了1張告示，表明「非本店食客借用洗手間，每次收費二十元(約新台幣80元)」。店家的做法引來網友熱議，有網友表示理解，認為店方洗手間不是公廁，但也有部份人指該舉動缺乏人情味，站在消費者角度，或會產生不好觀感。

該名網友在小紅書以「去廁所收二十元」為題發文，他上傳1張在香港一餐廳門外拍攝的照片，顯示該店家在店外除了張貼餐牌外，還在下方貼了小告示，寫明「非本店食客借用洗手間，每次收費二十元」。

有網友在小紅書發文，稱香港一餐館在門口位置直接貼了1張告示，表明「非本店食客借用洗手間，每次收費二十元」，做法引來熱議。（小紅書圖片）

照片引來熱議，網友對店家做法反應兩極，有人表示雖然理解店方這樣做原因，但認為可以有更好方法，並指餐廳大多不會表明拒絕外來人借用廁所，「其實還是服務意識不夠，這個道理上是沒問題，但是大陸基本上是看不到這樣的東西。如果商家真的因為這個很苦惱，可以張貼引導最近的公廁位置的紙張，比這樣冷冰冰的話語要人情味很多」、「理解，但作為消費者好感度會下降，除非非常好吃，否則不會去該店消費」、「講真，在廣州就試過借用路邊快餐店廁所，全程溝通很順暢沒有不愉快」。

不過，部份網友就力挺店家，留言指「香港公共設施做的不行」、「非本店要收費而已，又不是沒有公共廁所，你不在那裏消費，誰給錢他清廁所」。

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文章授權轉載自《香港01》