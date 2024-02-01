帶鮮魚和奶茶相親！他被打槍「來了也是多餘」 陸網友曝1動作換不同結局

許多人相親時不會空手前往，而是帶個禮物展現心意。不過中國大陸一名男子相親時，竟然帶了鮮魚和奶茶作為禮物，他原本以為女方看到美好寓意的禮物會心動，卻反遭對方嘲諷「來相親也是多餘」。

據中國《網易》報導，大陸河南省一名男子被媒人介紹相親後精心打扮，並前往市場買條鮮魚，他認為女生都愛漂亮，可以煮成魚湯喝養顏美容。該名男子還買了兩杯奶茶，希望讓對方暖身體，不過當他抵達約會的地點後，卻發現女子早已在寒冷的冬天等待一段時間，而自己手上的奶茶也變涼了。

在尷尬氣氛當中，女方對男子的行為覺得非常反感，還堅持拒絕男子遞過來的奶茶，嘲諷「我看你來相親也是多餘」，接著便轉身走進家門，不打算和男子多說一句話，男子雖然面帶不解，但最後也只好無奈離開。

對此，有大陸網友直言，「低情商」、「這些禮物明顯不合時宜」、「如果開了一輛賓士寶馬（BMW），結局就不一樣了」、「第一次還有這樣見面的？我真孤陋寡聞」、「笑死，這如果不是反串，那就是活該單身」、「吾觀此事，非以物質之禮或外在之形式取得相互認識之道，乃在於心靈之相通與交流」、「我明白你的感受，有時候人們對某些事物或人有偏見或不滿意。但是，如果我們能夠理解並尊重別人的差異，就能夠更包容和諧地相處」。