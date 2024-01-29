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28歲女遭媽情勒催婚「妳不結婚我人生失敗」 她崩潰：還嫌我丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸鄭州一名28歲女子遭媽媽不斷地「情勒式催婚」，讓她相當崩潰。示意圖／ingimage
大陸鄭州一名28歲女子遭媽媽不斷地「情勒式催婚」，讓她相當崩潰。示意圖／ingimage

大陸鄭州近日有一名28歲女子在社交平台上抱怨，媽媽不斷對她「情勒催婚」讓她相當崩潰。女子表示，媽媽在聊天時透露因為她不結婚，害媽媽的人生很失敗，或是提到因為她未婚，讓媽媽吃不下飯也睡不好，甚至還會對她人身攻擊，讓女子相當崩潰。

根據《新浪新聞》報導，該女子近日在網上發布一段影片表示，「我媽和我聊天，說因為我不結婚，讓她覺得她的人生很失敗」，對此女子向媽媽解釋沒有不要結婚，只是還沒遇到適合的、有感覺的對象，見狀媽媽再度逼問，「怎樣才叫適合？什麼是有感覺的？人家給妳介紹一個男的，妳連談都不談，怎麼樣才能產生感覺？」

女子指出，「她覺得我不結婚，是因為我有病，並且她覺得我讓她很沒面子。」因此女子忍不住反問媽媽，若婚後才發現彼此不適合然後離婚，日後再婚豈不是更沒面子？媽媽則回應，最起碼要先有婚姻生活，試都沒試怎麼會知道一定會離婚？

「我說不管多老遇到也可以結婚，她就說我是要把她氣死」，女子崩潰表示，不管如何跟媽媽溝通，永遠都會是自己的問題，「她甚至已經開始對我人身攻擊了，說什麼鍋配什麼蓋，別把自己想的太優秀、太好了。」而最讓女子無法接受的是，媽媽不斷提到女兒未婚讓她很丟臉，也不敢回老家，因為擔心親戚會對此事議論紛紛。

影片一出引起不少網友熱議，「婚姻大事，自己決定，誰也不能左右，父母也不行」、「父母只是丟臉而已，妳丟的是人生。找不到合適的就算了」、「不婚不生不煩惱，為己而活樂逍遙」、「切身體會，催婚到最後，父母真的會人身攻擊的。當時是真的很生氣」、「父母愛自己的孩子，但更愛自己的面子」。

結婚 鄭州 催婚 情勒

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