別跳科目三了！大陸新神曲「鉢鉢雞」引風潮 網友自創舞步拍片
近年來「抖音歌」襲捲台灣社群，像「誓言版求佛」、「恐龍扛狼」、「我姓石」、「科目三」等神曲都帶一起股風潮，而最近一首名為《鉢鉢雞》（缽缽雞）的新曲，簡單舞步加上富有節奏感的曲風，讓網友紛紛搶跳。
日前抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少客人會要求店員跳一段舞蹈，有店員更坦言壓力大到想離職。沒想到近日又有新的洗腦神曲登場，名為《鉢鉢雞》的歌曲在抖音上瘋傳，歌詞短短的「鉢鉢雞，鉢啊鉢鉢雞，一元一串的鉢鉢雞」，搭配音樂後，竟成了超級洗腦的歌曲，許多網友更自創舞步，並把影片上傳到網路上。
至於「鉢鉢雞」到底是什麼？原來是道地的四川樂山小吃，當地通常是以「一元一串」為主來販售，最早只是一句叫賣的口語，不少店家會打開擴音器錄下聲音後播放，沒想到搭配上電音，成為繼《科目三》後的洗腦歌曲。
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