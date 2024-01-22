37歲母教兒做功課「獅吼」突心痛 送醫急救竟是主動脈剝離

不少家長都會輔導子女做功課，但中國大陸江蘇連雲港市一名37歲的趙女士，近日教四年級的兒子做功課時，卻因情緒太激動導致「心裂」，好在搶救及時，最終脫險。

趙女士育有兩名兒子，他們分別讀小學六年級和四年級。1月13日晚，趙女士輔導小兒子做功課，但其中一道數學題講解了無數遍，小兒子仍未能理解；原本血壓高的趙女士，血壓更是一路飆升，暴怒中的她一邊「獅吼」，一邊強壓怒火，突然覺得胸口有點痛，呼吸困難。

由於身體不適，趙女士便讓大兒子幫忙輔導弟弟做功課，自己則坐在一旁休息，一邊看着兒子們做功課。不過，她發現小兒子依舊是雞同鴨講、答非所問，她一怒之下便立即站起，正想再次加入「戰場」時，胸口突然劇烈疼痛，令她渾身大汗、無法活動。

兒子們見狀立即聯繫在外工作的父親並打電話向醫院求助。不久後，趙女士緊急送醫，檢查結果顯示她的心臟大血管撕裂，是A型主動脈剝離。由於病情十分危急，她立即被送往大陸連雲港市第一人民醫院心外科。

據了解，A型主動脈剝離是被醫學界公認為「不定時炸彈」，3到5分鐘之內就可奪走病患的生命。當患者的主動脈內膜被撕裂出現破口，血液經破口進入到血管壁的中間層，形成主動脈剝離，血管壁只剩下一層薄薄的外膜，在血流的壓沖擊下，一旦破裂就會猶如決堤的洪水般，患者頃刻間就會死亡。

在手術中，醫生發現趙女士的主動脈粗大，暗紅色，一打開心包，血液立即噴出；醫療團隊立即為趙女士進行體外循環，降溫心臟停跳，打開升主動脈，發現內部有大量新鮮血栓，其心臟的升主動脈後壁有約2厘米大小的破口。

經過7個多小時的手術，趙女士最終轉危為安，送至心外科的深切治療部觀察；術後第3天，趙女士轉入普通病房，目前還在接受治療中。

連雲港市第一人民醫院心外科主任于波說明，主動脈剝離是嚴重的大血管突發性疾病，高血壓是主要致病因素。因此，有高血壓的人一定要注意控制血壓，一旦出現嚴重胸痛，須立即就醫。

該院心外科專家譚啟明提醒廣大家長，平常生活中一定要放平心態，長期焦慮暴躁會影響健康，希望家長及時調整好自己的情緒。同時，突發胸痛的家長，可能本身患有基礎性疾病，因此需要定時體檢。

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文章授權轉載自《香港01》