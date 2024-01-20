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女友臥房驚見陌生男！她哭喊否認出軌　男友竟報警「賣淫」結局超展開

香港01／ 撰文：夏洛特
圖為情侶示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶示意圖。圖片來源/ingimage

撞破情人疑似出軌竟報警處理？大陸1名男子到訪女友家中，意外撞破她正與陌生男人見面，然而面對出軌質疑女友始終否認，卻未能解釋與陌生男人的關係。男子用手機拍下對質場面，又將女友與陌生男人堵在臥房內，憤而報警舉報兩人賣淫嫖娼。

該段長1分16秒的影片在網上廣傳，顯示大陸1名男子突然出現在女友家中，結果意外發現她的臥室中有1名陌生男子。女友否認出軌，但卻未能解釋與陌生男子的關係，於是男友便直接報警舉報二人賣淫嫖娼。

從影片可見，當時女友身穿睡袍，赤腳於臥房與客廳間來回走動；而陌生男衣著整齊，一隻腳穿上皮鞋，但另一隻則只穿了襪子。面對男友的質問「這男的是誰？你為什麼賣淫嫖娼？」，女子大聲反駁「我沒有」，但卻未有正面回應男子身份，只是哭喊對男友說「我遇到你真的是太倒楣了，我真的是倒了八輩子楣了！為什麼要這樣子對我」。兩人對質時，陌生男子一直在臥房內沒有應聲。

男子之後將女友及陌生男子堵在臥房，又拉著陌生男子不讓他離開，表示要等警察到場。女友伸手想擋鏡頭，最後又表示「跟他什麼關係，你讓人走，我倆自己解決」，影片至此結束。

雖不知二人最終如何收場，但男子處理女友出軌的手法卻震撼了不少網友，有人擔心男子涉嫌報假案，「出軌沒有金錢交易，不是賣淫吧」、「這算不算報假警啊，兄弟也是真狠」；不過也有網友認為男子報警報復女友是「高招」，「高手，不打人，不罵人，查清原委，讓真相大白」、「合理懷疑，報告警察查清真相」。

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文章授權轉載自《香港01》

賣淫

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