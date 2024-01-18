疑髮型剪得不滿意…傳廣州男起口角捅死理髮師 警證實案件：但沒有死亡

陸媒《縱覽新聞》報導，廣州天河區一家理髮店近日發生一起捅刺顧客事件。網傳消息稱，顧客因髮型剪得不滿意與理髮師發生口角，後被理髮師用美工剪刀捅刺導致身亡。當地派出所證實該理髮店在16日的確發生一宗捅傷人事件，但沒有造成人員死亡，網傳有人被「捅死」是謠言，該案件正在進一步偵辦處理中。

報導指，網傳消息稱，一對兄弟來到廣州天河區豐樂路一家理髮店剪頭髮，其中一名男顧客因髮型剪得不滿意與理髮師發生口角。此後，理髮師用美工剪刀捅刺了男顧客，被捅男子隨後坐在理髮店門口的地上，救護車在約20分鐘后趕到，發現被捅男子已身亡。

影片顯示，在該理髮店門口，有一名男子摀臉側躺在台階上，該男子上衣疑似有大片紅色血跡，附近的地面上血跡斑斑，旁邊有人正在撥打電話求助。（影片截圖）

報導指，一段現場影片顯示，在一家理髮店內，有多人扭打在一起。另有影片顯示，在該理髮店門口，有一名男子捂臉側躺在台階上，該男子上衣疑似有大片紅色血跡，附近的地面上血跡斑斑，旁邊有人正在撥打電話求助。

事發地附近一名店主表示，網傳中的理髮店的確發生捅人事件，但她聽說此事沒有造成人員死亡，顧客只是受傷，目前該理髮店還在正常營業。

《縱覽新聞》聯繫到事發地所在的廣州市棠下派出所，一名工作人員證實16日在該理髮店內的確發生一起捅人事件，但沒有造成人員死亡，網傳有人被「捅死」是謠言。

工作人員表示，男子的確被捅傷，但傷情不是很嚴重，目前在醫院就醫。雙方因髮型問題產生糾紛后打了架，關於幾人受傷等具體情況不便透露。目前，派出所正在進一步偵辦處理該案。

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文章授權轉載自《香港01》