面試官問「唐僧師徒西天取經一共幾個人？」 她這回答當場秒錄取

求職者有時會在面試場合上遇到奇葩問題，這考驗大家臨機應變的能力。一名中國大陸博主透露，有考官在某場面試上，詢問了3名應徵者：「唐僧師徒去西天取經一共是幾個人？」而最後回答的人因為看透問題本質，當場就被錄取。

大陸博主分享，一名剛畢業的女孩在公司邀約下參加應聘，經過幾輪激烈的選拔後，在最後一輪的終試和另外2名男生脫穎而出。而面試官以經典小說《西遊記》向他們出題：「唐僧師徒去西天取經總共是幾個人？」一名男子回答：「這個問題太簡單了，我可以肯定的告訴你是4個人，他們分別是唐三藏、孫悟空、豬八戒和沙和尚」，面試官聽完沒有說什麼，讓他離開等待後續消息。

另一名千禧世代出生的男孩直覺反應，這個問題沒有想像中容易，認為唐僧師徒西天取經的人數除了以上4個，還有唐僧的座騎白龍馬，因此便回答「5人」，對此，面試官仍然不發一語。

而女孩冷靜分析道，「唐僧，他的確是個人；孫悟空，是個猴子，成了精的猴子，也不能算是個人；豬八戒就更不用說了，雖說是個天蓬元帥，但因犯了天條，投胎成豬，也不能算是個人；沙僧，原是天宮玉帝的捲簾大將，因打破了琉璃盞，觸犯天條，被貶出天界，在人間流沙河興風作浪，成了妖精；白龍馬本身是小白龍，後化爲白馬，雖也曾變化爲宮女救唐僧，本質上卻是神獸，算不得人，所以答唐僧師徒5人是錯誤的，應該是唐僧一個人」。

對於女孩的回答，面試官滿意表示：「只有妳真正的聽懂了我所問問題的內涵」，最後她也順利被錄取。博主直言，想在職場上發展順遂，僅僅靠專業知識是完全不夠的，要懂得讓自己在面試中不吃虧，並掌握一切技巧。