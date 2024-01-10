陸客旅日急求助！台灣妹子暖伸援手 陸網感動：台灣人熱心又溫柔

日前一名大陸網友在日本因現金不足求助路人，遇到一名台灣女孩熱心解圍，他將此事分享到小紅書上後，意外引來許多大陸網友留言，分享自己被台灣人感動到的溫馨故事。

一名大陸網友在小紅書以「謝謝給我500日圓的台灣小姐」為題發文，他指出，某次在東京咖啡廳用餐，因日本尚未全面普及電子化支付，且身上唯一的信用卡無法領現金，因此緊急向路人商借500日圓（約新台幣107元），而一名台灣女孩聽了原PO的苦衷後，不僅立馬掏錢解圍，還要對方不用還錢，女孩的暖舉讓原PO大讚簡直是天使，「一番推辭後我還是收下了這珍貴的硬幣」。

貼文一出，釣出不少大陸網友分享被台灣人幫助的經歷，「我在便利商店煮泡麵不知道怎麼倒水，剛好遇到一位台灣男生主動來教我」、「我們昨天也是被台灣女生拯救的，到飯店晚了20分鐘沒人給辦入住，另一家飯店前台的台灣小姐已經下班了，在門口知道我們的情況後，又進去給我們辦入住」、「我去越南旅遊時，也是得到台灣女生的幫助，真的熱心又溫柔」、「上次去一個小村子也是一對台灣母女幫助了我」、「台灣人真的都很溫柔、很有禮貌」。

另外，也有熱心鄉民提醒原PO，「日本真的是這樣，有幾次都是只能付現金，差點在店裡刷盤子」、「一定要在手機殼後面放一張10000日圓（約新台幣2146元）或是5000日圓（約新台幣1073元）」、「在日本十幾年了，還是會遇到沒現金的尷尬時刻」、「直接用西瓜卡買東西再退款就好了，跟店員解釋一下會很願意幫你的」。