共享外籍看護？她徵人分擔費用還喊「三贏」 網見條件傻眼：這種話都講得出來

不少忙於工作的父母，或會選擇聘請外傭，幫忙照顧子女和做家務，惟相關費用不菲。最近就有1名女子在網上發文，徵在香港元朗或天水圍內，並已聘請外傭的同區人，希望日後能將其小朋友交托於相關家庭代為照顧，每天早上8時至傍晚6時托育，她晚上7時接回小朋友，以便她生育後可繼續工作，而她可分擔一半以上的外傭費用，豪言是「三贏方案」。貼文引來網友熱議，有人直指樓主的建議違法，留言稱「妳的意思是，一個姐姐兩家人用？」、「已犯法」。

該名女子於facebook群組「元朗人」發文，問道元朗或天水圍區內有否聘請外傭的家庭，有意讓她分擔一半以上的外傭工資。她解釋，由於自己將於元朗置業，並計劃於今年內生育，但她希望生小朋友後可繼續工作，便提出由她分擔一半以上的外傭費用，然後將幼兒於早上8時至下午6時，交托於相關家庭的外傭照顧，並於晚上7時接回小朋友。

樓主後來留言時直指其建議是「三贏方案」，認為外傭照顧多1個幼兒的工作量相差無幾，「大家都有好處，兩個媽媽上午有了空閒出來，就能上午上班，社會多了兩個勞動力、能有兩個新生兒，又創造多個傭工職位，三贏，why not？」。

然而，大批網友則反斥該名女子自私，認為到頭來只有她一方「獨贏」，「看到她說這是一個三贏的方法！就是她自己贏三次吧，自己不用負僱主責任，因為工人不是他；自己可以繼續出去工作，爽；萬一寶寶有什麼事還可以隨時回頭告原僱主」、「沒錢就不要學人生小孩」、「這種話都講得出來！佔了女傭一整天，妳覺得女傭不需要有休息時間？人性真醜惡！全都還是為自己想」、「絕啊，工人就睡別人家，妳是用家」、「有沒有想過姐姐感受，將心比心」。

有人則指出樓主的建議屬違法，「其實女傭幫合約以外的家庭工作，是不合法的，而且妳是托兒在別人的家裡，不如妳去找托兒服務啦」。

根據香港《入境條例》（第115章），除了外傭的簽證上載明的僱主以外，外傭替任何其他人士從事任何僱傭工作即屬違法。外傭會受到檢控，並會因違反逗留條件而被遣送離境。一經定罪，最高刑罰為罰款50,000元及監禁兩年。若外傭因此被遣送離境，日後申請來港工作時會受到嚴格審查。任何人士如協助和教唆外傭違反逗留條件，可能會遭受檢控。

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文章授權轉載自《香港01》