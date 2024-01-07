陸男大生遭天降冰錐砸中倒地亡 目擊者嚇壞：冰錐大如雙人床

中國大陸山東省煙台市魯東大學一學生疑似被冰錐砸中，倒地後重度腦顱損傷，口鼻外出現血，經送醫搶救無效死亡。陸媒稱，有目擊者表示「墮落冰錐只比雙人床小一點，那個學生想躲，但根本躲不開」。

綜合陸媒報導，事發地點是大陸山東省煙台市芝罘區一超市附近發生。煙台山醫院南院工作人員稱，該男子重度腦顱損傷，經搶救無效死亡，受害男子身份為山東省煙台市魯東大學一學生。芝罘區政府工作人員說明，確有此事，具體情況不便透露。

據自稱是魯東大學的學生透露，事發該棟樓樓上是宿舍，樓下是商鋪超市，該棟樓高達三十層。有網友呼籲學校應該負擔「監管不力」的責任。此外，也有不少網友呼籲冬季的時候看到高樓都要記得繞道走，「每次看到高樓的冰錐都很嚇人」，有網友認為許多大樓在冬天時都不勤於清理冰錐和積雪，政府應該加強取締，避免憾事發生。

延伸閱讀：

宿舍鎖門致學生地震時砸玻璃逃生 西安高校：遇此類情況不該心慌

河南高校男生殺人後跳樓亡 致同學1死2傷 網民呼籲關注心理健康

文章授權轉載自《香港01》