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最慘彩券！男子花15萬元全沒中 網友看號碼驚：巧妙避開

香港01／ 撰文：布萊恩
有香港男性就與42位朋友合夥4萬元（約新台幣15萬元）投注16個號碼，結果竟然全數沒中。（示意圖／Ingimage）
有香港男性就與42位朋友合夥4萬元（約新台幣15萬元）投注16個號碼，結果竟然全數沒中。（示意圖／Ingimage）

六合彩2024年新年金多寶攪珠昨日（ 1月3日）進行，高達8000萬（約新台幣3.17億元）頭獎連金多寶獎金，吸引不少人「試試手氣」。有香港男性就與42位朋友合夥4萬元（約新台幣15萬元）投注16個號碼，結果竟然全數沒中。事件引來網友熱議，看到原PO購買的號碼都驚訝不已，「你也挺厲害，巧妙地避開了所有號碼 」，又笑言「明燈 」、「42個戰友都倒楣」、「下次買他沒買的」。

六合彩2024年新年金多寶攪珠昨晚（1月3日）進行，該香港男性於開彩前在Facebook發文，指「今晚（1月3日）有大事發生」，因為他與42位「六合彩戰友」，合夥購買六合彩16個「編號（號碼）」，期望可以中獎過個新年肥年，又祝其他網友好運。

從原PO的六合彩投注紀錄看到，他以半注購買了7號、9號、12號、13號、14號、16號、23號、24號、29號、30號、36號、38號、39號、45號、47號、49號，總金額是40040元（約新台幣15萬元）。投注紀錄上方顯示「注項已被接納」，相信已確認投注。

然而現實往往殘酷，昨晚的六合彩新年金多寶最終號碼是2號、3號、19號、34號、37號、46號，特別號碼是32號，而原PO不但未能中頭獎，更是沒有1個號碼猜中，意味4萬元付之流水。

事件引來網友熱議，有網友看到原PO投注的號碼感到震驚 ， 「 你也挺厲害，巧妙地避開了所有號碼 」 。亦有網友笑言「42個戰友都倒楣」、「明燈！我聽下期你買什麼」、「下次買他沒買的」。

也有網友認真分析，「16/46不中都很正常」、「其中1個倒楣就已經可以算搭上會沉的船，所以合夥買六合彩是最傻的行為」、「把錢丟到海裡」。

不過這次沒有中獎的話不用灰心，由於昨晚六合彩新年金多寶頭獎沒人中，下期1月6日（星期六）攪珠頭獎如果一注獨得，估計可獲9600萬元（約新台幣3.8億元）獎金。將於1月6日晚上9時15分截止投注。

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文章授權轉載自《香港01》

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