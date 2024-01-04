面試官問「男人哪個部位刺激會瞬間變大？」 求職女答出兩字被當場錄取

中國大陸《新浪網》報導，一名大學女畢業生李雲面試一間公司的高級銷售員，在最後一關刷下許多人只剩3名應試者時，面試官提出一個讓人不知如何應對的問題，他問大家：「男人哪個部位刺激後會瞬間變大？」校花最後答出「瞳孔」，被當場錄取。

報導稱，李雲畢業後，花費了一段時間投履歷，收到一間大型公司高級銷售員的面試邀約後便如期赴約。該場面試的主官是名中年男性，第一關的筆試，就從20名應試者刷掉了15名，僅留下5名應試者，第二關則是面試，因其中2人表達能力未達標，最後僅留下3名應試者。

此時，該名男性面試官吐出一個問題，讓在場應試者忽然變得有些尷尬，因為問題是「男人的哪個部位受到刺激後會瞬間變大？」。除了李雲，其他兩名應試者皆表示，應徵的是銷售員，「提出的問題應該和工作沒關係」而拒絕回答；但李雲卻起身回答了這個原本會令人害羞的問題，她認為是「瞳孔」，並解釋：「人在不同情緒下，瞳孔的收縮程度是不一樣的，受到刺激後，瞳孔的變化更大！」。

由於現場只有李雲回答了這個問題，且不俗的答案讓面試官十分滿意，當場錄取了她，並認為她的思考很全面且相當大膽，沒有像別人一樣，遇事時不知道要冷靜思考，而不幸錯過機會。