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結婚16年竟「3娃全非親生」！ 綠帽男哭訴：和妻不共戴天之仇

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸男子陳世賢（化名）與妻子余華（化名）結婚16年，意外發現老婆和另一名男子外遇，隨後他帶著3名孩子進行DNA鑑定，結果全非親生。圖／擷自《封面新聞》
大陸男子陳世賢（化名）與妻子余華（化名）結婚16年，意外發現老婆和另一名男子外遇，隨後他帶著3名孩子進行DNA鑑定，結果全非親生。圖／擷自《封面新聞》

中國大陸江西省上饒一男子陳世賢（化名）與妻子余華（化名）結婚16年，意外發現老婆和另一名男子外遇，不安的他隨即帶著3名孩子進行DNA鑑定，結果全部竟非他親生，當場痛哭失聲。近日陳世賢與妻子及「小王」的民事糾紛案件將在江西省德興市人民法院開庭審理，引起許多網友關注。

據陸媒《新浪新聞》報導，陳世賢與妻子余華結婚16年，期間他主要在外工作，每個月僅回家兩三次，老婆則在家顧孩子。然而，陳世賢在某天意外撞見妻子與另一名男子一起從賓館的電梯走出來，兩人為此大吵一架後，余華便將小女兒帶回娘家，讓他無法聯絡到自己。

從那之後，不安的陳世賢決定帶著3名孩子進行DNA鑑定，結果竟全部非他親生，讓他當場痛哭失聲。事發一年後，陳世賢在外地的事業已荒廢，本想透過直播賣貨以補貼家用，並還清先前老家建屋、妻子留下的網貸等欠債，卻不順利。他透露，去年（2022）5月得知孩子非親生後，自己與妻子產生矛盾，對方便故意扔爆竹進屋嚇到家中長輩，讓他的父親出現應激性障礙，至今尚未恢復。

左為陳世賢與孩子的DNA檢定報告；右為被妻子扔爆竹破壞的房子。圖／擷自《新浪新聞》
左為陳世賢與孩子的DNA檢定報告；右為被妻子扔爆竹破壞的房子。圖／擷自《新浪新聞》

近日，據陸媒《封面新聞》報導，陳世賢與妻子及「小王」的民事糾紛案件將在12月28日江西省德興市人民法院開庭審理，陳世賢心痛坦言「目前自己依然不知道三個孩子的親生父親是誰」。他透露，這件事會一直放在心裡，自己沒有辦法跨過這道坎，「恨不得碎屍萬段，我和她之間就是不共戴天之仇，我永遠都不可能饒恕她」。

外遇 DNA

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