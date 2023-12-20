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新郎想在婚禮加1環節...遭誤播半分鐘成人動作片 台下賓客一片沉默

聯合新聞網／ 綜合報導
有大陸婚慶人員曾目擊，一名新郎為了給新娘驚喜，卻誤播手機裡面的成人動作片。圖／canva
有大陸婚慶人員曾目擊，一名新郎為了給新娘驚喜，卻誤播手機裡面的成人動作片。圖／canva

每位新人都想要一場浪漫又圓滿的婚禮，也特別在意婚禮會場的布置、演出和菜色等，但如果有細節沒注意到，甚至被親友目睹失誤，可能會造成一輩子的陰影。一名有10年經驗的婚慶籌備人員曾目睹「史上最尷尬婚禮」，新郎在婚禮開始前突然向主辦方表示，想播一段深情告白影片，當成給新娘的驚喜，沒想到影片播完來不及關閉手機，台上竟直接大放送新郎「珍藏已久」的成人動作片，令全場賓客陷入一片沉默，尷尬至極。

微博帳號「社死案發現場」經常收到網友投稿分享生活上遇到的尷尬事，日前有一則投稿意外掀起不少人討論。一名網友表示，自己的閨密是入行10年婚慶籌辦人員，曾向她分享一段史上最尷尬的婚禮。

一對新人家世很好，彼此父母都是當地有頭有臉的人，他們將婚禮辦在豪華飯店，賓客座無虛席。可是在婚禮開始前，新郎突然向主辦方表示，他用手機錄了一段深情告白影片，想請工作人員幫忙播放，但因為時間來不及，工作人員沒辦法將影片匯入電腦，只好直接用新郎手機連上螢幕播放。

閨密向該名網友形容，男方告白影片相當純粹又感人，全場氛圍相當感動，然而，這時突然發生失誤，手機畫面自動跳到下一部影片，而該影片正是男方「珍藏多年」的東京熱系列（日本色情影片系列），台上大螢幕直接放送一對裸體男女的「交流」，令全場賓客陷入一片沉默，大家紛紛注視著大螢幕，不發一語，而這影片放了半分鐘才掐掉。

該名網友更稱閨密有私訊給她婚禮7秒影片，並感嘆真是超級黑暗的7秒鐘，隔著螢幕就都能感受到尷尬氣氛，「不敢想像新人父母和在座嘉賓當時激情澎湃的內心活動」。

該則貼文曝光後引發微博一陣討論，許多人留言表示，「離譜到像是美劇裡那種報復場面」、「這婚禮將銘記於每一位賓客心中，且深刻程度排前三」、「如果大家都不知道這個影片是新郎手機上放的，可能還好，還能讓婚禮公司背鍋一下哈哈」、「說句不好聽的，如果我是新郎老婆，以後我每次吵架都會拿這事來批判他的粗心與馬虎，以此站到輿論制高點，太社死了這個」。

該名網友稱握有這場婚禮7秒影片，且從影片中可以看到現場賓客看到螢幕影片後，沒人敢說半句話，尷尬至極。圖／擷自微博
該名網友稱握有這場婚禮7秒影片，且從影片中可以看到現場賓客看到螢幕影片後，沒人敢說半句話，尷尬至極。圖／擷自微博

婚禮 新人 驚喜

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