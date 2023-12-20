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火鍋店員全是肌肉男！上身赤裸只圍圍裙 扛女客秀身材拍照

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸火鍋店請來肌肉男擔任店員。圖擷自搜狐
大陸火鍋店請來肌肉男擔任店員。圖擷自搜狐

為了招攬客人店家出奇招！大陸繼海底撈店員跳「科目三」舞蹈以後，近日江蘇南京秦淮區又有一家火鍋店因服務爆紅，該店請來多名肌肉男，上半身赤裸、只穿一條圍裙，還會將女客人扛在肩上，特色服務引發熱議。

根據《搜狐》報導，江蘇南京秦淮區一家火鍋店找來多名肌肉男，他們統一佩戴白色口罩，上半身赤裸，僅穿著一條棕色圍裙，圍裙上印有店家名字，幾人一字排開，為客人端上火鍋料及菜品，接著會在餐桌旁秀肌肉、餵食客人，與客人合照時還會將女客人扛在肩上。

火鍋店找來健身教練把女客人扛在肩上。圖擷自搜狐
火鍋店找來健身教練把女客人扛在肩上。圖擷自搜狐

相關影片發上網後引發熱議，許多網友嗨喊「走走走，約起來」、「不吃燒肉了，改吃火鍋」，不少人認為這種服務是營銷特色，還能為客人帶來特別的體驗，但也有人認為這種營銷屬於「低級趣味」，質疑到底是去吃火鍋，還是去看身材秀，有人留言「這都是什麼風氣？」、「有點低俗，甚至有點反胃」、「吃個飯至於嗎？吃飽了撐的」、「吐了，噁心」。

陸媒記者實際探訪火鍋店，但店內的服務生不如影片內，都是普通常見的打扮，老闆解釋，只有每週六晚上十點才有活動，活動時間一小時，目前已做過兩次活動。

老闆表示，他還有經營一家健身房，為了品牌推廣，他才將健身房內的教練請來火鍋店做活動，他也說，既然活動有爭議，他會採納意見，重新調整推廣方向，會暫停上述活動。

火鍋 健身

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