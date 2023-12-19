在婚紗外綁圍裙 男方家人遭網批：逼新娘進門做家務...當地人揭真相

結婚大喜之日，新娘自然希望漂漂亮亮出嫁。不過，近日中國大陸1段影片引來網友熱議，顯示新娘剛從花車下來，就被男家親人在婚紗外套了件圍裙，造型獨特。不少網友猜測男方家人是為了讓新娘明白「進門後就要做家務」，紛紛怒斥男家，沒想到後來有當地人表示，原來結婚當天穿圍裙，乃代表新娘「肚子裡有寶寶」。

綜合大陸媒體報導，該對新人來自廣東西部雲浮市，日前在家鄉舉辦婚禮。新娘穿上華美的婚紗從花車下來，男家親人中有好幾個大媽即時簇擁而上，在她的婚紗外綁了件圍裙。半截圍裙被草草繫在新娘腰間，桃紅的顏色配上卡通圖案，與雅致的婚紗構成強烈對比。

影片曝光後，不少網友都表示難以理解，甚至猜測是男家想讓新娘進門就做家務，批評他們不尊重新娘，「沒有這樣戲弄人的，對新娘子不尊重」、「可惜了這婚紗」。

惟有當地人留言解釋，幫新娘綁圍裙是因為新娘有孕在身，而「裙」有「群孫」之意，代表「多子多福」，圍裙除了可以庇護寶寶，還有好意頭，「我雲浮人，結婚時候也是繫圍裙進門，進門後沒做過一件家務」、「圍裙是讓人知道新娘有寶寶，讓大家都注意點別碰到」。

不過，有其他地區的網友對於這個習俗不甚認同，並質疑「就必須把『未婚先孕』搞的眾人皆知嗎？」、「從古至今，圍裙在哪個朝代有保護的作用？圍裙在哪個朝代跟做飯做家務沒關係？」、「漂亮的裙子就不是『群子群孫』啦？非要圍裙才是『群』嗎？」、「圍裙跟生孩子到底有什麽關係？恕我理解不了這種風俗」、「如果是這樣，我覺得繫一圈人民幣更能為孩子祈福，畢竟去廟里拜神捐功德也捐的是人民幣，沒見誰捐圍裙」。

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文章授權轉載自《香港01》