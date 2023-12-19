快訊

應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

在婚紗外綁圍裙 男方家人遭網批：逼新娘進門做家務...當地人揭真相

香港01／ 撰文：夏洛特
該對來自廣東雲浮市的新人因為「婚紗被繫圍裙」而成為多地熱門話題，不少網友以為男方家人是為了令新娘明白「進門後就要做家務」，（網上影片截圖）
該對來自廣東雲浮市的新人因為「婚紗被繫圍裙」而成為多地熱門話題，不少網友以為男方家人是為了令新娘明白「進門後就要做家務」，（網上影片截圖）

結婚大喜之日，新娘自然希望漂漂亮亮出嫁。不過，近日中國大陸1段影片引來網友熱議，顯示新娘剛從花車下來，就被男家親人在婚紗外套了件圍裙，造型獨特。不少網友猜測男方家人是為了讓新娘明白「進門後就要做家務」，紛紛怒斥男家，沒想到後來有當地人表示，原來結婚當天穿圍裙，乃代表新娘「肚子裡有寶寶」。

綜合大陸媒體報導，該對新人來自廣東西部雲浮市，日前在家鄉舉辦婚禮。新娘穿上華美的婚紗從花車下來，男家親人中有好幾個大媽即時簇擁而上，在她的婚紗外綁了件圍裙。半截圍裙被草草繫在新娘腰間，桃紅的顏色配上卡通圖案，與雅致的婚紗構成強烈對比。

影片曝光後，不少網友都表示難以理解，甚至猜測是男家想讓新娘進門就做家務，批評他們不尊重新娘，「沒有這樣戲弄人的，對新娘子不尊重」、「可惜了這婚紗」。

惟有當地人留言解釋，幫新娘綁圍裙是因為新娘有孕在身，而「裙」有「群孫」之意，代表「多子多福」，圍裙除了可以庇護寶寶，還有好意頭，「我雲浮人，結婚時候也是繫圍裙進門，進門後沒做過一件家務」、「圍裙是讓人知道新娘有寶寶，讓大家都注意點別碰到」。

不過，有其他地區的網友對於這個習俗不甚認同，並質疑「就必須把『未婚先孕』搞的眾人皆知嗎？」、「從古至今，圍裙在哪個朝代有保護的作用？圍裙在哪個朝代跟做飯做家務沒關係？」、「漂亮的裙子就不是『群子群孫』啦？非要圍裙才是『群』嗎？」、「圍裙跟生孩子到底有什麽關係？恕我理解不了這種風俗」、「如果是這樣，我覺得繫一圈人民幣更能為孩子祈福，畢竟去廟里拜神捐功德也捐的是人民幣，沒見誰捐圍裙」。

延伸閱讀：

新郎是逃犯！警等婚禮完拉人被指「人性化執法」 網民稱新娘最慘

兒科護士結婚 暫停婚禮救台下高燒驚厥女童...網民大讚：最美新娘

文章授權轉載自《香港01》

婚紗 結婚 廣東

延伸閱讀

忘了還在結婚！新娘穿白紗見樹上毛球「職業病發」 全場親友讚爆最難忘婚禮

最尷尬婚禮！新娘婚紗破洞「彈出屁股蛋」慘春光外洩 業者不認賠

年輕人不想結婚 中國最大婚紗小鎮風光不再

國民妹妹婚紗照曝光！金裕貞白紗小露性感，天鵝頸＋直角肩更迷人　閃婚公告宣布全網哭成一片

相關新聞

大叔花8萬買保時捷開車秒被攔下 後續處理超崩潰....工廠揭真相

中國大陸1名大叔以2萬多人民幣（約新台幣8萬4487元）價格，透過直播平台購入1部宣稱原價84.5萬美元（約新台幣2648萬元）、開車不用駕駛的「保時捷918」超級跑車，沒想到一開車上路就被交警扣查，而且毛病不斷，想要售後服務又找不到人，讓他相當崩潰...

在婚紗外綁圍裙 男方家人遭網批：逼新娘進門做家務...當地人揭真相

結婚大喜之日，新娘自然希望漂漂亮亮出嫁。不過，近日中國大陸1段影片引來網友熱議，顯示新娘剛從花車下來，就被男家親人在婚紗外套了件圍裙，造型獨特。不少網友猜測男方家人是為了讓新娘明白「進門後就要做家務」，紛紛怒斥男家，沒想到後來有當地人表示...

男子「裸聊」慘遭詐騙22萬！急向妻求助 警及時阻止防上當

據中國大陸北京警方消息，近日，有男子因「裸聊」被詐騙人民幣5萬元（約新台幣22萬元），走投無路向妻子坦白，妻子幫忙報警。警方及時指導，阻止詐騙。

37歲男肚痛求診以為小事 醫生多問1句成功救命 網激讚：神醫

肚痛腹瀉不能忽視！1名37歲譚姓男子因為肚痛「拉肚子」一整天，於是到醫院求診想取藥治療腹瀉。本來以為是小事，…

見大媽地鐵上橫躺滑手機…他出1奇招「送溫暖」 網驚：用魔法打敗魔法

哲學家尼采曾經說過「與怪物戰鬥的人，要小心自己不要變成怪物」，今時今日面對困難時，也要用愛和智慧來戰鬥。江西1名男生乘搭地鐵時，見到1名大媽橫躺在地鐵座位上玩手機…

好處多多？陸女力推「2優勢」盼能嫁到香港 網怒批：根本不是愛港男

香港女多男少，但仍有不少單身港男，亦有人選擇娶大陸女子為妻。有來自廣州的女子最近拍片表示自己正為1名姨姨的女兒安排相親，該女兒非常渴望可以嫁到香港…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。