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大叔花8萬買保時捷開車秒被攔下 後續處理超崩潰....工廠揭真相

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸1名男子以2萬多人民幣價格，透過直播平台購入1部「保時捷918」超級跑車，沒想到惡夢開端。（影片截圖）
大陸1名男子以2萬多人民幣價格，透過直播平台購入1部「保時捷918」超級跑車，沒想到惡夢開端。（影片截圖）

中國大陸1名大叔以2萬多人民幣（約新台幣8萬4487元）價格，透過直播平台購入1部宣稱原價84.5萬美元（約新台幣2648萬元）、開車不用駕駛的「保時捷918」超級跑車，沒想到一開車上路就被交警扣查，而且毛病不斷，想要售後服務又找不到人，讓他相當崩潰。

陸媒報導，這類報稱是「保時捷」的「山寨豪車」根本不是真正品牌名車，而是大陸一些工廠生產，「合格證是自己打的」，事件亦突顯了一些直播平台的銷售行為可能存在問題，包括虛假宣傳、山寨產品、缺乏售後服務等。

大陸媒體報導，河南鶴壁1名王姓男子，在直播平台花2萬多人民幣購買1部油電混動的「保時捷918」超級跑車，當時主播介紹「不需要駕照（車輛牌照）」、「超長續航里程」，讓他相當心動，沒想到卻是惡夢開端。

王男指出，他剛駕車上路，就被交警扣查，「我一開出去可（被）交警抓住了，把車扣了，交警說我這沒駕照，這個牌兒不對」。除了被扣查，王男表示該部「保時捷」問題多多，例如拉起手煞仍然能動、1次只能加20人民幣（約新台幣88元）的油等，直指「這車存在的毛病太多了」。更令他崩潰的是，他想要售後服務，卻找不到人。

王男表示該輛「保時捷」問題多多，想要售後服務，卻找不到人。（影片截圖）
王男表示該輛「保時捷」問題多多，想要售後服務，卻找不到人。（影片截圖）

然而「保時捷918」只是冰山一角，大陸傳媒報導提到，不少人購買保時捷「帕拉梅拉」和「卡宴」同樣遇到類似問題，包括油箱震動聲音像「拖拉機」、不斷被拖車等，被網友揶揄是「稀哩嘩啦」。

當地記者走訪生產工廠、位於山東省濟寧市金鄉縣某電動車廠，發現有各式「山寨名牌車」，許多已運上卡車準備出貨。工作人員承認，「合格證是咱自己打的」，但稱「肯定也不是不符合那種那個啥的」，又說「有手續咱就能上牌了，肯定是沒有手續」。

生產工廠工作人員承認，「合格證是咱自己打的」。（影片截圖）
生產工廠工作人員承認，「合格證是咱自己打的」。（影片截圖）

事件引起大陸網友關注，網友質疑一些直播平台明知有關車輛是山寨車仍敢當正版車賣，而與正版車相提並論或報稱不用駕駛等都是虛假陳述，其安全性亦存疑，「這車也能賣出去？」、「當地工商部門這都不管嘛？」、「其實大家也別怪買家...老年人或者農村地區，獲取資訊的能力確實不行」。也有多個交警、公安官方微博分享相關報導，留言「真的是一個敢賣，一個敢買！」。

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文章授權轉載自《香港01》

保時捷 山寨 人民幣 老年人

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