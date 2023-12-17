好處多多？陸女力推「2優勢」盼能嫁到香港 網怒批：根本不是愛港男

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香港01／ 撰文／謝茜嘉
來自廣州的女子最近拍片表示自己正為1名姨姨的女兒安排相親，該女兒非常渴望可以嫁到香港，又解釋嫁港男好處多多，甚至表明「寧願找個香港住唐樓的，也不要住當地小區的！」路透
來自廣州的女子最近拍片表示自己正為1名姨姨的女兒安排相親，該女兒非常渴望可以嫁到香港，又解釋嫁港男好處多多，甚至表明「寧願找個香港住唐樓的，也不要住當地小區的！」路透

香港女多男少，但仍有不少單身港男，亦有人選擇娶大陸女子為妻。有來自廣州的女子最近拍片表示自己正為1名姨姨的女兒安排相親，該女兒非常渴望可以嫁到香港，又解釋嫁港男好處多多，甚至表明「寧願找個香港住唐樓的，也不要住當地小區的！」。該女子則在片中解釋嫁港男有最關鍵的2大優勢，「寧願找個香港住唐樓的，也不要住當地小區的」，其言論引起不少網友熱議。

該廣州女子近日拍片指1名姨姨最近找她為女兒安排相親，而姨姨希望女兒可以嫁當地男人，最好是在小區有樓。但女兒已決心想嫁到香港，又指嫁港男好處多，但姨姨認為香港生活節奏快，工作壓力大，而且更可能要住劏房或唐樓，「申請公屋也不知道等到什麼時候」。女兒隨即反駁：「寧願找個香港住唐樓的，也不要住當地小區的！」

女子在片中又指母女爭持不下，各有各堅持。女兒續解釋原因，她稱雖然香港居住環境不好，但教育資源好，婚後生子女可享有15年免費教育，而且嫁到香港又有資格拿特區護照，有168個國家可免簽證，在旅行時省下不少簽證費用。

片段引起大批網友熱議，「根本不是愛那邊的男人，是愛那本護照而已」、「終於知道為什麼這麼多大陸女人嫁過來」、「多虧你們別搞得排公屋排這麼久了」、「又來騙冤大頭，男人還以為有這麼多真愛」、「還要來住7年，到時候一本護照很快就沒有優勢了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 護照 簽證 免簽 單身

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