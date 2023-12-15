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小紅書男呻遊港收「40元新台幣假鈔」 網友爆笑：要幫你處理嗎

香港01／ 撰文：李納德
內地男遊港時收到「10元假港幣」，不少熱心網民提醒不是假鈔。（小紅書圖片）
內地男遊港時收到「10元假港幣」，不少熱心網民提醒不是假鈔。（小紅書圖片）

未見過未必就是假！有內地男在小紅書發文，稱在香港收到10元(約40元新台幣)「假港幣」，「花不出去了，怎麼辦？」，熱心網友解釋這是舊版港幣，「這個很有紀念價值」，雖然舊但仍然流通可用。帖文被轉載到facebook群組，網友認出那是俗稱「青蟹」的舊版10元紙幣，爆笑指「青蟹而家搵唔到㗎喇」，又認為內地人誤當假鈔也不出奇，「香港00後都可能不認識」。

有大陸男日前在小紅書發文，展示1張俗稱「青蟹」的舊版10元港幣鈔票(約40元新台幣)，稱在遊港時收到，「今天收到一張假港幣！花不出去了，怎麼辦？」。不少熱心內地網友解釋這張不是假鈔，「應該是舊版，肯定用不了」、「現在有些店已不收這款10元紙幣」、「小店可能會拒絕收，可是連鎖店不能拒絕收啊，不然去滙豐銀行跟他一換一就行」。

不過許多居港的小紅書網友表示，舊款10元鈔票到處都能用，但建議可用來收藏，因現時已很少見，「還能用，只是有人會收藏」、「這個很有紀念價值」、「我記得以前叫這張做青蟹，轉了現在紫色彩色那個説是中了毒的蟹，之後還出膠的防水」。

貼文被轉載到香港的facebook群組，爆笑指「哈？哪張10元變假鈔？」、「一定係假錢，讓我幫你處理」、「如果識摺，就真係當年小朋友玩意」、「不難為，我幫你處理」，又有人惡搞說「這種假鈔，以前多不勝數，大家都當真鈔使用」。雖然網友拿貼文來開玩笑，但有留言認為「又怎講，香港00後都可能不認識」。

（綜合）

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

香港 假鈔 小紅書 鈔票

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