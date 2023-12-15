日本教授大推吃小龍蝦解決食糧危機 激讚2大優點網友不支持：很多蟲

相信大家也曾聽說過近年在大陸非常流行的美食小龍蝦，雖然在香港比較少見，但有不少港人到大陸遊玩時都會去品嘗一下。日前有日本大學就進行研究，提議把小龍蝦作為新食材，解決食糧不足的問題。

日本朝日新聞日前報導指，俗稱小龍蝦的「克氏原蝦蝦」料理主要在中國等地很受歡迎，今月在肯亞大使館和日本農林水產省的參與下，東京農業大學人員就小龍蝦的研究專案進行了發表。校長江口文陽學長表示他認為這項關於「未利用資源」的小龍蝦的研究非常出色，相信未來它將成為一種新的食物資源。

研究目的主要是希望能把高蛋白質、成長速度快、生產成本低的美國小龍蝦作為一種食物文化，融入於營養不良問題較嚴重的地區。江口校長亦說到：「我覺得只要進行吐沙處理和去除異味，小龍蝦就可以成為一種非常出色的食物資源。」朝日新聞主播武鉉光希就到訪位於東京新宿區的小龍蝦專門店「蝦道」親身品嘗小龍蝦。他分享到口感與一般的蝦相近，口感鮮嫩，鮮味香濃很美味。

進行研究的武田晃治教授表示今後將繼續研究應在怎樣的條件下培養小龍蝦，讓它們以更快的速度生長，並研究如何增加可食用部分等等。不過其實要在日本把小龍蝦普及化存在一些障礙。根據環境省的資料，在1927年有27個小龍蝦被引入日本，而現在在47個都道府縣都能確認小龍蝦的存在。因此它們被判斷為對生態系統造成威脅的特定外來物種，以販賣為目的的飼養受到一定條件限制。

武田教授就提出，比起驅除、小龍蝦應作為食物資源活用。不能食用的部分可以用於醫療，或農業用途作肥料，採取盡量不浪費資源的態度;為未來日本出現食糧危機時作準備。有日本縣民就表示對吃小龍蝦完全沒有抵抗，到鄉下親戚家時經常會吃，非常美味。但亦有部分人表示擔心寄生蟲和重金屬及農藥殘留，並指出能食用的部分較少，覺得剝蝦太麻煩。當中有縣民則提出反該培育把小龍蝦作為食糧的魚類，相信日本人的抗拒度會較低，對食糧不足問題也更有成效。

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文章授權轉載自《香港01》