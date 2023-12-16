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等超久！這款泡麵泡40分鐘才好吃 網曝今麥郎「安徽板面」最佳吃法

聯合新聞網／ 綜合報導
陸網討論安徽板面吃法。圖擷自搜狐
陸網討論安徽板面吃法。圖擷自搜狐

近期中國大陸食品「安徽板面」引發討論，抖音小紅書網友聲稱，板面至少要泡四十分鐘，且泡越久越好吃，還有人表示，泡麵內的乾辣椒一定要捏碎，接著麵皮要泡十分鐘左右，再過濾掉變涼的水，第二次加水先放調料再放水，然後每隔十分鐘就要攪拌麵體，確保每根麵都能掛滿湯汁。

根據《搜狐》報導，近期安徽板面引發許多人的關注，雖然食品包裝上寫明泡五分鐘就可享用，但有女大學生發現，至少要泡四十分鐘才會好吃，只要在上課前泡好，再拿厚厚的課本蓋住板面，避免熱氣跑出來，等到下課就可以回宿舍吃麵，味道非常標準道地。

陸網討論安徽板面吃法。圖擷自搜狐
陸網討論安徽板面吃法。圖擷自搜狐

有網友分享，要將泡麵內自帶的乾辣椒捏碎，吃起來味道才會入味，接著將麵體泡十分鐘，再濾掉變涼的水，然後放入調料包再泡。要注意的是，第一次泡麵的時候水放少一點，只要稍微淹過麵體就夠了，第二次加水則是要先放調料再放水，避免沖不開調味料，影響味道。之後每隔十分鐘就要打開來將麵體攪拌一下，確保每根麵都能掛滿湯汁，等到四十分鐘後就可享用。

今麥郎食品也在網上公開表示，據說泡三十分鐘口感很奇妙。網友們紛紛留言「令人驚嘆的好吃」、「宿舍一人食天花板」、「室友都愛吃」，也有人提醒「水不要放太多，會沒味道」。

泡麵 小紅書 抖音

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