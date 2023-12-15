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心酸！三歲娃獨自在家泡奶 用監視器告訴媽媽：奶瓶洗乾淨了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名三歲半兒童，因父母工作繁忙，獨留在家泡牛奶喝。示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／Ingimage
大陸一名三歲半兒童，因父母工作繁忙，獨留在家泡牛奶喝。示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／Ingimage

許多雙薪家庭必須找家中長輩、保母幫忙照顧孩子，或送至托兒所。不過，中國大陸一對夫妻因工作繁忙，獨留三歲半的孩子在家，媽媽從監視器看到孩子自己沖泡牛奶，網友們心疼小小年紀的孩子如此懂事，更認為父母不該讓這麼小的孩子獨自在家。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，一名安徽合肥的三歲半兒童，由於父親工作時間不固定，加上媽媽還沒下班，因此媽媽只能透過監視器注意孩子的狀況。媽媽從監視器看到，孩子自己舀奶粉、沖熱水，接著再把沖泡的奶粉搖晃均勻，動作相當嫻熟，喝完後，孩子還會對著監視器告訴媽媽已經把奶瓶洗乾淨了。看著兒子懂事的模樣，媽媽表示「心理酸酸的」。

影片一出，許多網友指責這對父母很不負責任，不該單獨把年紀這麼小的孩子留在家，「三歲半太厲害了，但是很危險，家長不能讓孩子一個人在家啊」、「墜樓的孩子那麼多，父母還不記教訓，還有一個娃在家觸電怎麼辦，磕到碰到怎麼辦，這父母心真大，不負責任」、「一個人在家出一點意外後悔都來不及，受傷嚴重多少錢都不能挽回」、「這還好意思發出來？不理解」。

不過，也有網友表示，育兒有很多難處，例如無法負擔公托或找保母的費用，或是送托時間無法與父母上班時間配合，「對於背負著房貸車貸欠款的家庭這也是沒辦法的事情，哪個親生父母願意三歲的孩子一個人在家」、「幼稚園四點放學，很少有工作四點下班」、「現實是你去上班時，托班還沒開門。托班下班了，你還沒下班」、「如果你工資還沒有好托班的費用高，你的班上不上也沒意義，不如全職帶娃」。

監視器 幼稚園 育兒

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