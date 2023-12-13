兒子姓「朱」叫這名字！辣媽驕傲：我兒真甜！網笑：參考賭神?

藝人周潤發賣座電影《賭神》中，賭神高進一度失憶化名為「朱古力」(台灣譯作巧克力)，現實中竟然出現同名同姓！一名大陸媽媽在「小紅書」表示「我家寶寶這個名字真甜」，貼出出生醫學證明顯示其兒子叫作「朱古力」，更補充指兒子「英文名字叫Choco」。特別名字引來網友留言，有人大讚「好可愛」，亦有人擔心會為孩子帶來麻煩，「有沒有想到他以後會變成大叔，被叫朱古力，是一種尷尬的境地」、「是否看完《賭神》才改名？」

媽媽一直在「小紅書」分享相片，記錄兒子成長，她曾經交代過兒子並非混血兒，並在其中一貼文公開兒子全名。相中的出生醫學證明列明其兒子叫作「朱古力」，媽媽形容「我家寶寶這個名字真甜」，而且補充指兒子「英文名字叫Choco」，相信是chocolate（朱古力）的縮寫。

媽媽一直在「小紅書」記錄兒子成長包括上載照片。（小紅書圖片）

網友看過孩子名字紛紛留言，有人大讚「好可愛」，不過也有人為孩子擔心，「有點擔心會被小孩子嘲笑」、「好喜歡這個名字，如果身邊有人叫會加分，但確實到了青春期可能會被嘲笑」、「有沒有想到他以後會變成大叔，被叫朱古力，是一種尷尬的境地」、「是否看完《賭神》才改名？」

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文章授權轉載自《香港01》