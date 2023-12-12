爸違背承諾娶繼母「趕親生女出家門」 她6年後事業有成得知心碎真相

這是韓劇橋段，還是八點檔連續劇的狗血劇情？網上早前流傳1則網絡貼文，指中國大陸1名女生在2歲時媽媽病故後，一直與父親相依為命，父親更聲稱不會再婚，但卻在女兒讀中學時竟娶「阿姨」作繼母，她18歲時更遭父親狠心趕出家門，自此斷聯。女生後來靠自己努力讀書考上北大，畢業後獲高薪厚職，6年後決定趁父親65歲生日時回鄉炫耀，沒料到繼母才公開當年趕出家門的真正原因，令女生當場崩潰心碎。

不過，有關事被海外華文媒體引述，報導稱是「大陸媒體報導」，但沒有列明出處，《香港01》記者在網上搜尋後，未有發現具公信力的新媒體報導過，反而是一些網站的「公眾號」在轉載，並非已被查證的正式報導。另外，「女主角」從沒有露面受訪，事發地點不詳，而貼文的附圖多是網路圖片，其中1張女生掩臉的照片也沒有具體資料，加上是在一些知名農場網站刊出後轉載，有網友質疑是網上流行的「創作文」，直指是為博點擊流量。

網上流傳的貼文約於今年8至9月期間瘋傳，其後不時被翻出再出，當中除了海外華文媒體，亦有越南媒體刊載，女生的年齡背景略有不同，多個網站指她是北大生，現年30歲，個別則沒有說明其背景。

貼文大意指該女生在2歲時母離病逝，父親自此身兼母職，打2份工作幫補家計，悉心撫養女兒成長，竭盡所能提供最佳條件。即使不少人勸父親再娶，以照顧女兒及雙親，他仍保持原則堅拒再婚，女兒亦視作承諾。豈料，在女生讀中學時，父親竟突然娶了繼母，要求女生稱呼她「阿姨」。

自此之後，父親對女生的態度相當嚴厲，還要求她跟繼母學做所有家務。而在她18歲考入北京大學時，父親只給1萬元人民幣生活費（約新台幣4萬），隨即狠心將她趕出門，當時更說出一番話：「妳已經是可以獨立生活的成年人，我不再有扶養責任與義務。這1萬元（約新台幣4萬）足夠妳在大城市待一段時間，以後妳的生活費、學費自己賺，賺不到就退學，爸爸不會跟妳有任何關係，所以沒必要打電話，爸爸不會接。」

女生聽後雖然沒有傷心流淚，但也感到非常氣憤，認為父親再娶後，與自己的關係一落千丈，又深信其實父親終有一天會拋棄她。父女斷絕聯絡6年，女生在大學畢業後獲得高薪厚職，於是抱著「想看父親會不會後悔」的心態回鄉，更特意在父親65歲生日回去。

惟女生回鄉後發現老家已荒廢，從其他鄉親打聽下才找到搬了在鄰鎮的繼母。對方看見女生回來，即表示其父已病逝，又坦白當年「斷絕聯絡」的真相。原來當年父親得知自己患癌，沒辦法同時支付治療費及女兒的學費，但認為以女兒的性格，一定會背起醫療費，自己反而成為她的負擔。為了不擔誤女兒的前途，父親才決定再婚，而繼母於是為了報恩才答應丈夫聯手把女生趕出家門，新盼她學會獨立及有美好前途。

雖然父親自此沒打過電話給女兒，但只要身體條件尚可，就會坐巴士到北京遠遠偷看她，得知生活安好就心滿意足。女生聽後極度自責，崩潰痛哭，現在想回報父親卻為時已晚。

不少網友也紛紛留言表示感動，又指父愛何其偉大，但同時指做法太極端，傷害了彼此的關係，「爸爸也是有苦衷，他寧願犧牲自己成全女兒的一生，很感動」、「爸爸真的很疼惜女兒，可惜兩位陰陽相隔」、「也太狠心了，女兒一生也有陰影，何必呢」、「害女兒一生也在愧疚中」。

不過，亦有人質疑貼文是「農場文」，而同類沒有人物詳細資料的文章經常出現，「當創作文去看就好，別太認真」。

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文章授權轉載自《香港01》