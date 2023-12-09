上海地鐵大叔逼大媽讓座！年輕男幫解圍竟遭攻擊 結果超展開

地鐵座位爭議事件時有，近日大陸網傳一段影片，上海1名大叔「逼大媽讓座」，附近有年輕乘客看不過去幫忙解圍，卻被大叔掐頸威脅。大叔的暴力行為引起多名乘客不滿，聯手制止其離譜行徑。最終，有地鐵職員及2名警員上車處理糾紛。有乘客將整個過程拍攝下來，影片引起網友熱議，不少人都批評大叔行為，但亦有人擔心大叔的精神健康，「妥妥的流氓行為」、「倚老賣老搶座啊」、「感覺是精神出了點問題」。

該段影片近日在多個社交平台上流傳，據大陸媒體報導，事件發生於11月5日，上海一列地鐵上，1名中年男子與其他乘客因座位起爭執，最終需由地鐵職員及警員調停。

該名大叔上車後即要求2名大媽起身讓座，其中一人讓座後，大叔仍感不滿，要求另一人也一同起身讓座，其間又不斷推擠坐著的大媽。坐在附近的魯姓男學生看不過去，起身讓出座位給大媽，沒想到卻成了大叔針對目標。大叔接近魯先生並伸手抓他脖子，叫囂着「我還治不了你了？」，然後將其拉過來想要打他，2名大媽見狀極力制止。

從影片可見，當時魯先生被勒頸頂胸，可聽出車上有乘客出聲制止，同時有2名女乘客嘗試拉開大叔的手。這時，1名黑衫「肌肉男」挺身而出，輕而易舉地拉開大叔捏住魯先生頸項的手，3人合力將大叔拉開。

大叔被隔開後，還想上前攻擊幫大媽解圍的魯先生，卻被肌肉男制止。（網上影片截圖）

大叔被隔開後，仍不忿上前想打幫大媽解圍的魯先生，卻被肌肉男制止。大叔於是開始用身體推撞、挑釁「肌肉男」，結果被「肌肉男」一舉推開，狠狠壓制。最終大叔不敵肌肉男，不敢再造次。最終，有地鐵職員及2名警員上車處理糾紛。

魯同學事後表示，當時比較晚，車上其實有許多空座位，大叔卻直接要求大媽讓座，在要求第2名大媽讓座不果後，更是「一屁股直接坐到了大媽身上」。之後他又對每個人詢問「是不是上海人？」，然後自言自語稱上海是個擁擠的城市、大媽應讓座等等，而在場的人都認為大叔「精神應該有點障礙」。至於「肌肉男」就指他沒有打大叔，只是將他按回座位上，等地鐵職員到場後就離開了車廂。

事件引起社會關注，有網友認為逼人讓座屬離譜行為，「公序良俗都不遵守了嗎？和哪個城市是否擁擠沒關係啊」、「還有沒有道德心」。有人提出要嚴懲大叔，「必須拘留這個不要臉的人」，但亦有人認為社會要關注精神健康議題，「感覺好多人有潛在的精神疾病，有沒有人分析一下原因並解決呢？」。

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文章授權轉載自《香港01》