如廁掉電話？荃灣巴士公司流動廁所有外人用 人夫掉手機拆廁尋找

拍片者詢問「你在做什麼？」，女子回答「沒事呀，找電話」。（影片截圖） 手機不離身是所有都市人的習慣，連去廁所都不例外，但不慎掉下點算好？WhatsApp群組近日流傳1條影片，指一對夫婦在荃灣巴士公司休息室旁的流動廁所有不尋常舉動，男方在廁內尋找物件，廁所配件設施則拆開放在廁外，女方則站外面把風。拍片者詢問發生何事？女方聲稱「找電話」，但拍片者質疑「這是你家廁所嗎？怎麼可以亂拆」、「起咗我哋個廁所出嚟變咗」，群組同時流出一段錄音，指涉事流動廁屬於一間巴士公司的員工專用，有街外人疑未經許可去如廁，「將廁所、馬桶、小便斗拆散，放在外面」，《香港01》已就事件向涉事巴士公司查詢，正等候回覆。

涉事影片長約37秒，現場是荃灣海安路麗城花園對出路邊，設有巴士公司休息室，旁邊擺放了流動廁所，涉事男子在廁內彎腰尋找物件，廁外地面擺放了廁所配件設施，而戴上口罩的女子則站在廁外，相信因廁所空間狹窄，所以她留在廁外把風。

拍片者詢問「你們在做什麼？」，女子回答「沒事呀，找電話」，戴口罩的男子聞言一度回頭了解；拍片者見到廁所配件設施都被拆了出來，質疑對方為了尋找手機，所以即場拆廁，質問「這是你家廁所嗎？怎麼可以亂拆」，女子反問「不能拆嗎？」。拍片者指「起咗我哋個廁所出嚟變咗」，女子沒有再回應，見丈夫走出廁所，叫了一聲「老公」，影片到此結束。

另有1段錄音流傳，有男聲表示涉事流動廁屬於一間巴士公司員工專用，指「被街外人使用，那個男生入到廁所，電話掉落廁所裡面，將廁所、馬桶、小便斗拆散，放在外面」。

影片和錄音在WhatsApp群組內瘋傳，有人形容拆廁男子的做法過分，批評片中男子沒有顧及其他人需要使用流動廁所。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》