陸婚禮新娘對拜遭「大力按頭」 過來人轟陋習：我老公氣炸要對方道歉

現代社會的結婚形式愈來愈多元，但仍保留不少傳統的婚禮禮俗。不過，一場發生在中國大陸河南南陽的婚禮上，在夫妻對拜環節中，新娘居然被旁人大力「壓頭」。對此，化妝師解釋，這是當地的習俗。

根據陸媒《和訊新聞》報導，大陸河南日前發生一起新娘夫妻對拜被按頭的事件。該名新娘穿著傳統服飾，同時戴著沉重的頭飾，婚禮進行到夫妻對拜時，新娘身旁的一名女子，大力將她的頭壓下去，新娘似乎擔心頭飾會被弄掉，趕緊扶著頭起身，接著繼續進行儀式。

當地化妝師張小姐解釋，這是河南的傳統習俗，早期的新娘由於害羞，不好意思進行對拜，身旁的親朋好友便會幫忙按頭，不過，張小姐認為，這種作法在現代已不被大多數人接受，且按頭使新娘的髮型及妝容受到破壞，讓人感到不文明。

網友們看到新娘被按頭的畫面，紛紛為她抱不平，認為這種陋習不應該被保留，「手欠，什麼年代了」、「不道德的風俗不值得留下，留下必然後患無窮」、「新時代，遺風陋俗早該破除了」、「牛不吃草，還能強按頭嗎」、「新郎在幹啥呢？」、「我之前結婚也被壓，頭撞到地很大聲，我老公直接瞪著那人要她道歉」。