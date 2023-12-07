單親媽求捐款讓女兒留學讀名校 遭網勸：不能太好高鶩遠

中國大陸湖南婁底的一名單親媽媽鄭曼文，近日利用陸媒求善心人事能捐款，供女兒就讀聖地牙哥加利福尼亞大學化學系。但此舉卻引來網友酸諷這名女子，認為赴美留學這條路真的要量力而為，不能太過好高鶩遠。

陸媒報導，鄭曼文不惜二度離婚破產也要讓自己的女兒讀上考取的美國名校。她表示，已為女兒留學的事宜花費了人民幣110萬（約新台幣484萬），女兒考上美國頂尖名校後，她再也無力負擔一年高達7萬美金（約新台幣217萬）的學費，希望善心人士能捐款讓女兒能繼續在美國就讀。

報導稱，鄭曼文結了兩次婚，赴美讀書的女兒是與前任先生所生。自己在二婚後曾在小孩交給母親打理，在女兒高中後才接回夫家撫養。豈料基於多年未親自照顧女兒的虧欠感，讓女兒表示希望出國去讀書時，便二話不說地答應了。

第二任先生原本答應贊助出國讀書的費用的，但爾後又變卦，認為「國外的學校都是燒錢的，沒必要讓小孩上那麼貴的，我是不會供的！」夫妻兩人各為此事離婚。鄭女在離婚後將分到的人民幣50萬（約新台幣220萬）及房產，全數資助女兒在國外讀書的學費及生活開銷，並求得前夫、即女兒的親生父親人民幣16萬（約新台幣70萬）的資助費用。

期間，她還曾向前夫表示：「你覺得這麼好的學校放棄的話，作為父親你開的了口嗎？」對於女兒考上國外大學，前夫原本還有些驕傲，但言語中也責怪自己是平民百姓，「我一年才拿幾萬塊錢，這一出國四年200多萬人民幣（約新台幣880萬），對我來說就是天文數字，根本負擔不起，而且出國也沒有跟我商量」。

由於學費高昂，鄭女於是致電電視台，懇求善心民眾能夠捐款，還留下了自己的銀行卡號。但網友似乎對鄭女被母愛沖昏了頭的舉動感到不以為然，認為赴美留學這件事需要量力而為，不能太過好高鶩遠。