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新買的衛生棉有活蟲跳出！女大生投訴獲退款 卻遭客服威脅報警提告

香港01／ 安祖娜
大陸一名女大學生日前開封1盒全新衛生棉時，竟見到有黑色活蟲跳出。圖／擷自《香港01》
大陸一名女大學生日前開封1盒全新衛生棉時，竟見到有黑色活蟲跳出。圖／擷自《香港01》

每個月都要經歷1次的生理期是不少女生的煩惱，乾淨又舒適的貼身護理用品非常重要。中國大陸1名女大學生日前開封1盒全新衛生棉時，竟見到有黑色活蟲跳出，檢查後更發現不只1片衛生棉疑似有蟲。她向賣家客服投訴並獲退款，但後來客服突然又告知女生，指公司已報警，並威脅向她提告，令她非常不滿。事後廠商相關負責人表示，不清楚「提告」一事的具體詳情，認為事件並非生產品質問題導致，估計是倉存運輸過程受污染。

大陸四川省寧夏銀川讀書的1名杜姓女大學生日前上傳影片，顯示她新開封的衛生棉疑出現活蟲。從影片可見，杜女打開衛生棉紙盒包裝後，拿出了1片衛生棉，1隻黑色小蟲隨即從盒中跳出，嚇得她立即大叫，「有活的蟲子，這麼多年沒經歷過」。

杜女其後在另外2片衛生棉也發現有蟲，重新拆封1盒亦有同樣情況，最終她將所有衛生棉全部檢查一遍，發現當中至少3片疑似有蟲，「當時第一感覺就是特別害怕，就去學校醫務室，問一下這個蟲子對人體有沒有傷害」，事後她向賣家反映相關情況。

杜女指，該盒名為「星座系紅豆杉負離子的衛生棉」於1個多月前購買，她向賣家發送照片講述情況，直言留下陰影，「晚上沒有睡著，感覺身上有很多蟲子在爬，對我造成的心理陰影很大」。

賣家其後回覆稱將會退款，卻在不久後又突然威脅向她提告，令她擔心又憤怒，決定將影片上傳至網路，「他就跟我說退款，然後退完之後，他就跟我發1張截圖，他說他已經報警了，說他要跟我打官司，我當時就特別震驚」。

星座系衛生棉的生產商負責人宿振宗表示，不認為事件是生產品質問題導致，估計是倉存運輸過程受污染，同時質疑影片的真實性，「我們是無菌車間，不可能有這種事，她發的影片也可能是剪輯的」；目前四川晉州市市場監管局亦已介入調查。

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文章授權轉載自《香港01》

衛生棉

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