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悲劇！婦人不堪家暴帶智障女尋死 女兒河中溺斃 自殺未遂獲輕判

香港01／ 撰文：喬納森
蘇婦因多次遭家暴，心生與智障女兒尋死之意。（示意圖／Ingimage）
蘇婦因多次遭家暴，心生與智障女兒尋死之意。（示意圖／Ingimage）

大陸發生倫常慘劇，海南省一名婦人因多次遭家暴，加上女兒有智力障礙，家庭收入又不高，生活過得很艱苦，某天因女兒急得在草地如廁，惹起她的怒火並萌生自殺念頭，但擔心遺下女兒沒人照顧，所以計劃殺死女兒再兒自殺。她把女兒掉入河中溺死後自尋短見，但自己當場獲救，被起訴故意殺人罪，法院因她自首及獲得家人原諒，減輕刑罰，最後判她入獄10年。

綜合陸媒報導，蘇婦因多次遭家暴，加上家庭收入低，讓她心生與智障女兒尋死之意，因她擔心女兒乏人照顧。

而事件發生於2022年9月4日上午11時許，姓蘇婦人帶著女兒在瓊海市做完核酸檢測后，駕駛摩托車載女兒到鎮上散心。當時母女路過噴泉音樂廣場附近時，女兒想小便，蘇婦就在河邊停車，可是女兒沒有找到隱蔽處，在草地上隨地小便，頓時讓蘇婦十分氣惱，並萬念俱灰，再次萌生與女兒一同尋死念頭。

蘇婦見到女兒清洗內褲時溺水不斷掙扎，她只在岸上目睹過程未有施救。（示意圖／Ingimage）
蘇婦見到女兒清洗內褲時溺水不斷掙扎，她只在岸上目睹過程未有施救。（示意圖／Ingimage）

蘇婦帶女兒到河邊，想把女兒推落河中溺死，但當時女兒走在河水約1米深淤泥里，蘇婦所以讓女兒在該地小便，又讓她走到河中深處清洗內褲。當蘇婦看見女兒清洗內褲時溺水不斷掙扎，她只在岸上目睹過程沒有施救。蘇婦得女兒一動不動后，才把女兒拖到河邊確認她已死亡，之後，蘇婦嘗試自殺但獲救。

至傍晚8時，蘇婦才回家告知丈夫說女兒掉入河中溺死的事，丈夫所以通知其他家人趕到現場。此時，堂哥認為事有蹊蹺，報警求救，蘇婦被帶回警局調查。

驗屍報告指出，女兒符合生前溺水死亡，而死者父親等親屬也於今年初為她求情，表示已原諒蘇婦，希望對她從輕法落。

海南省第一中級人民法院認為，被告人蘇婦故意非法剝奪智力殘疾女兒生命，致1名未成年人死亡，後果嚴重，其行為已構成故意殺人罪，依法應予懲處，並考慮她如實供認自己罪行，其行為構成自首，並獲家人原諒，依法可減輕刑罰，最後判入獄10年。

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文章授權轉載自《香港01》

家暴 未成年 溺水

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