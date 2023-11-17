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2000呎豪宅從未入住變凶宅868萬新台幣求售 經紀人：看過最可惜的事故屋

香港01／ 撰文：卡洛兒
有房地產經紀人在FB發文，求售1棟位於苗栗苑裡、全新沒入住過的雙車位豪墅，建築面積約2,237英尺的兇宅。（facebook 圖片）
有房地產經紀人在FB發文，求售1棟位於苗栗苑裡、全新沒入住過的雙車位豪墅，建築面積約2,237英尺的兇宅。（facebook 圖片）

200萬元買到一棟2000呎的豪宅，聽下都知道有古怪！網上流傳1則放售樓盤的貼文，以868萬新臺幣（下同，約227萬港元）求售1棟逾2000英尺的4房電梯戶豪宅，樓齡9年但從未入住，表明是曾發生事故的「兇宅」。貼文一出即引起網友熱議，好奇為何全新未入住已變凶宅，經紀人後來揭露原因，不少人都直呼「這是我看過最可惜的事故屋」。該貼文早於2022年8月在臺灣社交網站流傳，曾惹來網友轟動，近日再度被提起而熱炒。

有臺灣房地產經紀人於去年8月在facebook群組「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/房東自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。」發文，求售1棟位於苗栗苑裡、全新沒入住過的雙車位豪墅，建築面積約2,237英尺，4房2廳5廁，包括2大套房電梯戶，樓齡僅9年，而且地理位置好，周邊設施完善，鄰近學校區，「走路即可到達」。不過貼文亦列明是「事故屋」，即單位曾發生過死亡事故。

有房地產經紀人在FB發文，求售1棟位於苗栗苑裡、全新沒入住過的雙車位豪墅，建築面積約2,237英尺的兇宅。（facebook 圖片）
有房地產經紀人在FB發文，求售1棟位於苗栗苑裡、全新沒入住過的雙車位豪墅，建築面積約2,237英尺的兇宅。（facebook 圖片）

貼文曝光後即掀起討論，不少人認為單位似乎是「划算之選」，但也好奇為何未入住就有事故，「年紀9歲？還全新未住？就落得兇宅之名？是風水多極煞啊？」。

經紀人其後留言解釋，指當時房子頂樓的落地玻璃窗剛好沒上鎖，隔壁戶竟從頂樓偷跑過來這裡輕生，因而成為凶宅。網友得知真相後都驚呼，「真的很糟糕又吐吧！」、「這是我看過只可惜的事故屋」、「可惜了這麼漂亮的房子」、「不在自己家，還從隔壁跑來也太會選地點」。

延伸閱讀：

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女星凶宅？上吊自殺單位高價放售 網友憑1線索猜房東是傳奇女星

文章授權轉載自《香港01》

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