被22歲鮮肉推倒！她和女兒男友「上演謎片情節」 網驚：以後洗衣機會常壞掉

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香港01／ 撰文／布萊恩
網友分享其50歲女性「朋友」的個案，指「朋友」的女兒出國出差期間，女兒的22歲高大帥哥男友上門幫忙維修洗衣機，期間該男生意採取主動，把50歲的伯母推倒，2人最終發生性關係，原PO並稱事件令「朋友」陷入兩難不知所措。情境示意圖。圖／Ingimage
網友分享其50歲女性「朋友」的個案，指「朋友」的女兒出國出差期間，女兒的22歲高大帥哥男友上門幫忙維修洗衣機，期間該男生意採取主動，把50歲的伯母推倒，2人最終發生性關係，原PO並稱事件令「朋友」陷入兩難不知所措。情境示意圖。圖／Ingimage

這明明是AV情節吧？有網友於討論區分享其50歲女性「朋友」的個案，指「朋友」的女兒出國出差期間，女兒的22歲高大帥哥男友上門幫忙維修洗衣機，期間該男生意採取主動，把50歲的伯母「推倒了」，2人最終發生性關係。原PO稱事件令「朋友」陷入兩難不知所措，求問：「應該怎麼辦？」

貼文引來網友熱議，不少人嘲笑情節不合理，質疑是創作文，1句判定「AV看太多」。另有人認為事情既已發生，唯有接受，「這個世界很多意外的！好好接受」，但更多網友笑言，「厲害了我的媽呀」、「姨姨，我不想努力了」。

該網友於香港討論區以「不小心和女兒的男友上床了」發文，指要分享其女性「朋友」個案。原PO表示，其「朋友」50歲，老公已離世，育有1名女兒，而女兒的男朋友22歲，高大帥氣又有禮貌，相當完美，「又很禮貌又sporty，長相有點像聲夢最帥的那個小子Hugo，22歲，6英尺高（182公分）算結實」。資料顯示，藝人黃奕斌（Hugo）是《聲夢傳奇》第一季打入九強的參賽者。

原PO續說，有天「朋友」的女兒去了外國出差，女兒的男朋友上門幫忙維修洗衣機，沒料到發生了不倫關係，「漸漸地，那個男孩就推倒了她（原PO朋友），開始親她和脫她的衣服，上了床……」。歡愉過後，原PO「朋友」陷入兩難不知所措，原PO於是求問：「應該怎麼辦？」

貼文引來其他網友熱議，不少人判定是創作文，贈上1句「AV看太多」、「看AV上腦」，又指「22歲孩子會修洗衣機？創作吧」、「下次應該修水龍頭才合適」、「寫這樣的創作文也辛苦了」。

不過亦有人認為事情既已發生，唯有接受，「這個世界很多意外的！好好接受」，也有網友笑言，「叫你女兒以後改口叫爸爸」、「厲害了我的媽呀」、「姨姨，我不想努力了」、「以後洗衣機、電視、冰箱……無緣無故經常會壞」。

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文章授權轉載自《香港01》

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