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坐雲霄飛車「手機掉鐵軌」！迪士尼員工跪地急幫撿 網怒罵機主：害人害己

香港01／ 撰文／夏洛特
日前有網友到迪士尼樂園遊玩時，見到有遊客登上雲霄飛車時，不慎將手機跌落鐵軌，在場其他人都只能原地等候職員幫忙撿回，期間見到一名女職員跪在地上代為撿拾。圖為香港迪士尼。路透
日前有網友到迪士尼樂園遊玩時，見到有遊客登上雲霄飛車時，不慎將手機跌落鐵軌，在場其他人都只能原地等候職員幫忙撿回，期間見到一名女職員跪在地上代為撿拾。圖為香港迪士尼。路透

去樂園遊玩時當然會用手機記錄開心時刻，但在玩遊樂設施時，還是應該妥善放好，以免樂極生悲。日前有網友到迪士尼樂園遊玩時，見到有遊客登上雲霄飛車時，不慎將手機跌落鐵軌，在場其他人都只能原地等候職員幫忙撿回，期間見到一名女職員跪在地上代為撿拾。有網友批評機主「害人害己」、「擋住其他人」，亦有人提醒到樂園遊玩時要放好手機等物件，避免雜物誤墜路軌，影響行駛或引起意外。

有網友在Facebook迪士尼資訊分享社團發文，表示發現有遊客在乘坐雲霄飛車時，不慎將手機跌到路軌中。從照片可見，相信事發地點為迪士尼新開園區「魔雪奇緣世界」的雲霄飛車遊客搭乘區，一名女職員正跪在路軌旁幫忙撿手機。

有網友在迪士尼樂園，見到有遊客不慎將手機跌入雲霄飛車路軌，一名女職員跪在地上幫忙撿回。圖／截自FB
有網友在迪士尼樂園，見到有遊客不慎將手機跌入雲霄飛車路軌，一名女職員跪在地上幫忙撿回。圖／截自FB

據原PO表示，職員有使用長臂夾，但可能手機位置太深，因此夾不到，「最後好像叫他等一下，車恢復開出，可能讓下午4點Frozen close時再幫他撿」。

事件引起網友關注，不少人都認為幸好雲霄飛車運行不受影響，但就認為跌手機的遊客浪費他人等候的時間，還要勞煩職員跪地幫忙，「好心小心點…職員用命和一隻手博鬥，幫你撿回一台手機」、「這些叫真正的累街坊（拖累別人）」、「上遊樂設施前好心點收了所有手機吧，害人害己」。還有網友提醒異物墜入遊樂設施路軌的風險，「遊樂設施有99%故障都是這些人導致」、「其實這個行為很危險，如果他坐在車頭，行車時掉出去，後面的卡車碰撞，以高速行駛，後果就不堪設想」。

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文章授權轉載自《香港01》

迪士尼樂園 雲霄飛車 異物

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