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14歲男生吃3/4隻烤全羊...上吐下瀉驚現肝衰竭 醫生分析是這原因

香港01／ 撰文：夏洛特
大陸1名14歲男生由父母帶着去吃烤全羊，胃口甚好的他獨個兒就吃掉了3/4隻羊，惟往後幾天都上吐下瀉，甚至皮膚、鞏膜、小便變黃，入院求醫才發現是肝衰竭。（網上影片截圖）
大陸1名14歲男生由父母帶着去吃烤全羊，胃口甚好的他獨個兒就吃掉了3/4隻羊，惟往後幾天都上吐下瀉，甚至皮膚、鞏膜、小便變黃，入院求醫才發現是肝衰竭。（網上影片截圖）

就算是美味佳餚，也不應無節制瘋地狂吃！大陸1名14歲男生由父母帶着去吃烤全羊，胃口甚好的他獨個兒就吃掉了3/4隻羊，惟往後幾天都上吐下瀉，甚至皮膚、鞏膜、小便變黃，入院求醫才發現是肝衰竭。醫生推斷他是吃了過量未完全煮熟的肉製品，導致大量細菌進入消化道，引起感染、敗血症、肝衰竭等，可幸男生經過治療已經好轉出院。醫生提醒市民，進食肉類時要確保是否已經煮熟，避免出現細菌、病菌或寄生蟲感染。

浙江大學附屬第一醫院日前分享病例，患者是14歲中三男生曉明（化名），他平日課業繁重，父母特意在國慶長假期時，帶他去吃他愛吃的烤全羊。因為心情放鬆，加上青春期食量增加，曉明自己就吃了3/4隻羊。當晚已覺得腹脹，不過以為是一時食滯，未有在意。誰知到了翌日，曉明腹瀉了4、5次，還伴隨明顯腹痛、嘔吐等症狀，吃了止瀉藥也不見好轉。幾天後，曉明已出現周身皮膚、眼白、小便變黃，父母趕緊帶他到醫院就醫。

醫生檢查後發現，曉明肝功能指數超標，且出現嚴重肝衰竭，需要轉到浙江大學附屬第一醫院感染病科治療。曉明進院後做了各種肝炎篩查、自身免疫肝病檢查，也曾和父母進行青少年族群遺傳代謝性疾病檢查，結果全是陰性。感染病科醫生分析病情，認為他素來健康，且沒有慢性肝病病史、藥物服用病史，便要考慮是否與發病前那頓全羊宴有關。

感染病科主任盛吉芳醫生推斷曉明是在短時間內食用了大量沒有完全熟透的羊肉，導致大量細菌進入胃腸道，引起腸道感染，且細菌及分泌的毒素進入血液及肝臟，引起敗血症及肝臟代謝解毒與肝臟合成能力明顯下降，最終引致肝衰竭，而他的發炎指數及體溫都偏高，為這個假設提供佐證，「很可能是沙門氏菌或大腸埃希氏菌類引起的敗血症」。

曉明在經過護肝對症支持治療、合併人工肝治療後，病情終於好轉，目前已經出院。而複診檢查中，他的凝血功能已恢復正常，膽紅素也接近正常。

盛吉芳醫生強調，導致曉明肝衰竭的原因不是烤全羊，而是不完全熟的肉製品在短期內大量攝入，超過身體消化代謝能力，才產生大量細菌進入血液和內臟，最終導致肝衰竭。她又提醒，天氣轉涼後多了市民進食火鍋等美食，食用時一定要注意肉是否熟透，避免出現細菌、病菌或寄生蟲感染。如果市民食用後出現不適，就要盡快到醫院求診。

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文章授權轉載自《香港01》

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