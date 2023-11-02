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女子沉迷刮刮樂3個月負債百萬 自嘲：中過最大獎僅4419元

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸有位女網友因沉迷刮刮樂，在3個月內竟欠下百萬元債務。圖／擷自《網易新聞》
大陸有位女網友因沉迷刮刮樂，在3個月內竟欠下百萬元債務。圖／擷自《網易新聞》

許多人喜歡買刮刮樂試手氣，希望藉此獲得大獎。據陸媒《網易新聞》報導，有位化名小芙的網友在網路上分享自己的「還債日記」，並稱自己在短短三個月內，就因為沉迷刮刮樂而欠下人民幣25萬元（約新台幣111萬）。

化名為小芙的網友表示，自己今年28歲，8月時剛接觸到刮刮樂，認為該遊戲是機率問題，堅信只要刮得夠多就容易獲得大獎，便買下一本又一本的刮刮樂，平均一張價格為人民幣20至30元（約新台幣88～132元）。

之後，小芙因與男友分手，感覺心理壓力無處發洩，就開始永無止境的沉迷於刮刮樂。到了9月份，小芙發現自己一天能花人民幣1.7萬元（約新台幣7.5萬）在刮刮樂上，自己也因此欠銀行人民幣6萬塊錢（約新台幣26萬），為了趕緊將欠債還清，她轉身立刻向好友借錢。

不過小芙並不甘心就此停下，只要當時手上還有錢，便會選擇去買刮刮樂。一直到10月份，小芙發現自己所有的平台都沒錢了，才驚覺自己已欠下人民幣25萬元。

小芙稱，沉迷彩券的過程中，曾刮出最大獎只有人民幣1000元（約新台幣4419元），儘管自己很清楚明白此行為不對，但仍無法控制。小芙表示，她目前正努力工作，每月償還銀行貸款，並呼籲大眾「夢醒之後才意識到代價有多大，希望不要有人走我的老路」。

許多網友在看到新聞後，表示玩刮刮樂並非恰當的宣洩方式，並強調不應對此遊戲太過上癮，「這才是玩彩券的真實現狀～那些說中了大獎的概率應該是萬分之零點幾」、「這就是賭徒心理吧」、「刮刮樂真的會上癮，及時止損」、「這並不是合理的宣洩壓力的方式，引以為戒」、「什麽事太上癮都不好」。

刮刮樂

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